【全國體育頒獎禮】8世界冠軍爭最佳 阿茲祖俊虹大熱

（吉隆坡7日訊）8名世界冠軍角逐2017年度全國最佳男女運動員，去年在世錦賽締造歷史的“袖珍火箭”阿茲祖以及張俊虹成大熱門。

2017年度全國最佳運動員頒獎禮將於3月13日在吉隆坡希爾頓酒店舉行，並會由國家元首蘇丹莫哈末五世親自頒獎給兩個大獎（最佳男女運動員）得主。同時，國營電視台RTM還會從當晚9時30分起作現場直播。

阿茲祖在爭奪男子最佳的過程中將面臨嚴峻的挑戰，入圍最後候選名單的另7人分別為武術世界冠軍黃永升（男子劍術）、健美的莫哈末賽魯、田徑的哈基米（男子三級跳）和凱魯-哈菲茲（男子100米）、高爾夫球的凱文-格林、鉤球的菲特裡，以及保齡球好手拉菲克。

去年在布達佩斯世界游泳錦標賽創造歷史，為大馬贏得史上第一枚跳水金牌的張俊虹將與包括保齡球後起之秀茜娃桑嘉麗、在吉隆坡東運會摘得4金2銀的韻律操好手郭雪嫣、場地腳車女王法蒂哈、草地保齡球名將艾瑪-菲雅妮和保齡球的茜蒂莎菲雅。

男女最佳313出爐

青年體育部秘書長拿督洛曼哈金透露，大馬健兒在去年整體表現傑出，在世界級大賽以及區域性的吉隆坡東運會以及吉隆坡殘疾東運會取得了不錯的成績，這也使得了本年度最佳運動員競爭激烈。

他稱，國家體育理事會的這份候選名單，是從各體總、大馬奧理會和大馬殘奧理事會所推介的選手當中精簡選出。

“我們在全部11個獎項中，總共收到了83個提名。當中，最佳男運動員獎就有17個提名，而最佳女運動員獎則有15個提名。由於提名人選太多，最終，我們分別選出了最後8個（最佳男運動員）和6個（最佳女運動員）候選人。”

除男女最佳運動員，其他的獎項還有最佳殘疾男女運動員、最佳男女團體、最佳男女國家隊教練、最佳領袖獎、最佳領導人獎和特別獎。

全國體育獎候選名單

男子最佳運動員

莫哈末賽魯（健美）、哈基米（田徑）、阿茲祖（腳車）、凱文-格林（高爾夫球）、菲特里（鉤球）、拉菲克（保齡球）、黃永昇（武術）、凱魯哈菲茲（田徑）



女子最佳運動員

茜娃桑嘉麗（壁球）、郭雪嫣（韻律操）、法蒂哈（腳車）、艾瑪-菲雅妮（草地滾球）、茜蒂莎菲雅（保齡球）、張俊虹（跳水）