【歐冠聯賽】大巴黎輸球輸人 皇馬雙殺進8強

（巴黎7日訊）衛冕冠軍皇家馬德里在歐冠16強賽次回合客場以2比1擊敗巴黎聖傑門，以總比分5比2晉級8強，向三連冠邁進。下半場，C羅納多成為2002/03賽季范尼斯特羅後第2位連續9場歐冠破門的球員，本賽季歐冠12球追平上賽季。此後， 維拉蒂被罰下，卡瓦尼扳平比分。C羅助攻卡塞米羅鎖定勝局。皇馬以勝利慶祝球會成立116週年。

C羅連續9場歐冠破門

皇馬首回合主場以3比1勝出。貝爾、伊斯科和傷癒復出的莫德里奇、克羅斯都坐在替補席。在歐冠淘汰賽歷史上，首回合客場1比3落敗的球隊晉級概率為33%。大巴黎此前46個歐戰主場僅1負（2015年4月1比3不敵巴塞羅納）。大巴黎主帥埃梅里輪換多達7人，迪馬利亞繼續頂替接受手術的內馬爾。賽前全場為不久前離世的弗連迪納隊長阿斯托里默哀1分鐘。

開場後，球迷施放的煙火影響能見度。意圖給比賽提速的大巴黎在經驗豐富的皇馬面前並未收到太大效果，反倒是他們的防線搖搖欲墜。大巴黎右後衛阿爾維斯表現低迷，上半場末段的判斷失誤，給了本澤馬單刀球機會，大巴黎門將阿雷奧拉撲出本澤馬的小角度打門。

然而進入下半場，阿爾維斯的又一次失誤則讓球隊陷入更加困難的境地。第51分鐘，阿森西奧從阿爾維斯腳下斷球後，將球交給前插的巴斯克斯，C羅高高躍起，將巴斯克斯的橫傳砸入網窩。這是C羅連續第九場歐冠賽事收穫進球，追平范尼斯特羅的紀錄。

維拉蒂紅牌

大巴黎球員開始出現急躁情緒。維拉蒂在第66分鐘因對主裁判布里赫有不當言論被出示第二張黃牌被罰下。關於維拉蒂的紅牌，西班牙媒體表示，裁判做出正確的判罰。當時維拉蒂在巴斯克斯和科瓦契奇夾防下倒地，他起身後追著德國主裁判討說法，結果吃到第2張黃牌被罰下。西媒分析說：“這是正確的判罰。維拉蒂的第一張黃牌，源於對卡塞米羅的犯規，第二張則是向裁判提出抗議，表達不滿。是他讓自己被罰下。”

10人應戰的大巴黎儘管在5分鐘後由前鋒卡瓦尼較為幸運地將球碰入球網，然而第80分鐘卡塞米羅的進球到來後，球隊的本賽季歐冠征程宣告結束。

這是大巴黎自2016年3月以來在各項賽事首次主場落敗，也是連續第二個賽季止步歐冠16強。上賽季同一階段他們在首回合4球大勝的情況下，被另一支西甲球隊巴塞羅納大逆轉淘汰出局。

主帥有話說

齊丹：球隊克服一切困難

皇馬主帥齊丹直言對比賽結果很高興，對球員的表現十分滿意。齊丹說：“我們克服了一切困難，我們也將繼續下去，力爭實現我們的目標。這支球隊一直都表現如此。我們已經晉級下一輪，我們都很高興。我們也將在西甲賽場繼續努力。”

大巴黎主帥:爭奪兩冠軍

賽後在被問到是否將面臨下課時，大巴黎主帥埃梅里表示，自己現在會保持冷靜，球隊還有法甲聯賽和法國杯的冠軍要去爭取。埃梅里說：“在16強賽出局讓人很失望。今天皇馬是發揮更好的一方，雖然離開歐冠賽場，但是球隊還需要繼續完成接下來的其他比賽。我已經開始考慮法甲聯賽和法國杯的比賽了，我們還有其他工作要認真完成好。”

巴黎球迷辱罵皇馬+鬧事

大巴黎極端球迷採用極端的方法來為球隊助威，這也引起當地警方的注意。據悉，大約有100多名極端球迷集結在一起為大巴黎加油，同時也唱起“皇馬去死吧”這些帶有辱罵性質的歌曲，並拉起帶有辱罵馬德里字樣的橫幅。

更有一部分極端球迷在當地時間凌晨1時30分聚集在皇馬下榻的酒店外大吵大鬧以此來試圖影響皇馬球員們的休息。不過，隨後當地警方介入並且維持秩序。