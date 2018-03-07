孟勞持假文憑來馬 "建築師"當工人

（布城6日訊）偽造文憑，孟加拉大學建築師專才身份來馬，事實卻是當建築工人！

一個偽造文件集團終於日前被移民局情報組、特別行動與分析組日前搗破，起獲價值數百萬令吉的各類偽造證件，扣留26人，包括孟加拉籍的首腦歸案。

移民局也在這起今年最大的偽造文件集團案中，起獲16個國家的假護照、15個國家的假簽證、87個各國大使館及政府機構的蓋章、馬來西亞駕駛執照、文憑及銀行卡等。

一本歐洲假護照賣5000至1萬美元、每年更新的假簽證則要價1000至3000美元。

移民局總監拿督斯里慕斯達法透露，移民局屬下特別戰術組及行動、調查與檢控組，在經過兩個月的追蹤後，於3月5日派出近50名官員， 在巴生河流域的安邦及大城堡的首腦擁有的商店與住家，起獲數百本各國護照。

“這些不同國家的護照包括歐盟國家、瑞士、加拿大、法國、孟加拉、新加坡、日本、緬甸、韓國、印尼、斯里蘭卡、盧森堡、泰國、中國和馬來西亞。”

“我們也起獲新加坡、馬來西亞的假駕駛執照、孟加拉的偽造教育文憑、數個公司的假文件、外勞臨時僱用證貼紙、移民局的印章、各國的簽證、電腦、打印機等。”

“我們充公兩架用來遞送文件的汽車，並在電腦內發現通過電郵從外國發送來疑做假護照的數百張照片。”

歐洲護照最值錢

慕斯達法於今日召開的記者會上說，在起獲的假護照中，以孟加拉護照佔大多數，而當中歐洲護照最值錢。

他說，不法集團相信通過設立不同的公司， 如建築公司、餐館、貿易，利用偽造的孟加拉教育文憑、公司文件等，為顧客辦理第三組別的半熟練外勞申請 ，利用外藉員工的配額， 提供外藉員工， 外包給其他僱主，每名收取3000至5000令吉的費用。

他說， 不法集團也負責管理非法移民， 協助他們通過再聘請計劃等申請馬來西亞的工作准證。

“他們也偽造各種專業文憑，提供一些如孟加拉大學建築系、工程系的文憑，讓這些持專才身份的外勞到馬來西亞工作。這些‘大專生’最後被發現其實是在建築工地當建築工人，而且他們也不曾到該大學就讀，甚至該大學並不存在。”

26男女被扣包括1大馬人