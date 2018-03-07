孟勞持假文憑來馬 "建築師"當工人

（布城6日訊）偽造文憑，孟加拉大學建築師專才身份來馬，事實卻是當建築工人！
一個偽造文件集團終於日前被移民局情報組、特別行動與分析組日前搗破，起獲價值數百萬令吉的各類偽造證件，扣留26人，包括孟加拉籍的首腦歸案。
移民局也在這起今年最大的偽造文件集團案中，起獲16個國家的假護照、15個國家的假簽證、87個各國大使館及政府機構的蓋章、馬來西亞駕駛執照、文憑及銀行卡等。
一本歐洲假護照賣5000至1萬美元、每年更新的假簽證則要價1000至3000美元。
移民局總監拿督斯里慕斯達法透露，移民局屬下特別戰術組及行動、調查與檢控組，在經過兩個月的追蹤後，於3月5日派出近50名官員， 在巴生河流域的安邦及大城堡的首腦擁有的商店與住家，起獲數百本各國護照。
“這些不同國家的護照包括歐盟國家、瑞士、加拿大、法國、孟加拉、新加坡、日本、緬甸、韓國、印尼、斯里蘭卡、盧森堡、泰國、中國和馬來西亞。”
“我們也起獲新加坡、馬來西亞的假駕駛執照、孟加拉的偽造教育文憑、數個公司的假文件、外勞臨時僱用證貼紙、移民局的印章、各國的簽證、電腦、打印機等。”
“我們充公兩架用來遞送文件的汽車，並在電腦內發現通過電郵從外國發送來疑做假護照的數百張照片。”
歐洲護照最值錢
慕斯達法於今日召開的記者會上說，在起獲的假護照中，以孟加拉護照佔大多數，而當中歐洲護照最值錢。
他說，不法集團相信通過設立不同的公司， 如建築公司、餐館、貿易，利用偽造的孟加拉教育文憑、公司文件等，為顧客辦理第三組別的半熟練外勞申請 ，利用外藉員工的配額， 提供外藉員工， 外包給其他僱主，每名收取3000至5000令吉的費用。
他說， 不法集團也負責管理非法移民， 協助他們通過再聘請計劃等申請馬來西亞的工作准證。
“他們也偽造各種專業文憑，提供一些如孟加拉大學建築系、工程系的文憑，讓這些持專才身份的外勞到馬來西亞工作。這些‘大專生’最後被發現其實是在建築工地當建築工人，而且他們也不曾到該大學就讀，甚至該大學並不存在。”
26男女被扣包括1大馬人
26名疑涉及偽造證件遭扣男女，年齡介於25歲至50歲，當中包括17名孟加拉籍男子和1名孟加拉籍女子、2名巴基斯坦籍男子、4名印尼籍女子、1名菲律賓女子，還有一名充當跑腿的本地男子。
慕斯達法說，移民局在突擊行動中也逮捕一名被移民局列入黑名單，卻通過海路非法入境的外國人。
“除了馬來西亞籍男子被延扣， 其他的嫌犯全部被扣留在移民局拘留中心。移民局將傳召5名馬來西亞證人，協助調查。”
他強調，在這宗偽造證件案，並沒有移民局官員涉及，而50歲的首腦是於2005年開始以社交簽證及不同的護照與名字多次入境。
“所有被拘留的嫌犯將在《1959/63年移民法令》、《1966年護照法令》及《2007年反販賣人口法令》下被調查。”
他表示，已經就此事與和孟加拉最高專員署接洽。