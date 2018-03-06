販毒擁毒擁鎗彈沒證據 控11罪逃死刑

（檳城6日訊）咖啡店員工於4年前被控11項販毒、擁毒及非法擁鎗子彈案，在種種證據無法證明被告住在藏毒屋、毒品、鎗械屬於被告下，高庭法官拿督阿都瓦哈今日宣判被告11項指控全無罪釋放，不僅逃過死刑，還重獲自由。

聞判後，現齡47歲的被告邱建利高興得不知所措，可以與到來聆聽判決的父母及親友一同回家。

阿都瓦哈判決時說，被告先在阿依淡被捕，當時坐在一輛公司注冊的轎車上，而警方在車內搜獲一把屋子鎖匙及電費單，而電費單上名字是一名叫葉黃金的人，單上的地址及屋子鎖匙都是警方發現藏毒的地方。

他說，第二證人屋主在供證時指把屋子租給第9證人，而第9證人供證指自己過後再把屋子租給了別人，但並不是被告，被告也沒居住在該處。

無法傳召葉黃金供證

“警方是從電費單上的資料搜到有關藏毒的屋子，但控方卻無法依據電費單上的名字，傳召該名女子葉黃金供證。”

他說，有關屋子採集到的脫氧核糖核酸，除了被告之外，還屬另有4人，因此在無法證明到毒品、毒藥、手鎗及子彈屬於被告下，宣判被告11項指控全無需出庭答辯，無罪釋放。

被告面對的首控狀，指被告於2014年4月16日下午3時30分，在威中新邦安拔斯里柔府花園一屋子販毒，即80.13克冰毒，觸犯1952年危險毒品法令第39B（1）（a）條文，可在相同法令第39B（2）條文下定罪。

次及第3項指控，指他在同時同地擁毒，分別為0.58克的海洛因及乙醯嗎啡、9.97克的克他命，觸犯1952年危險毒品法令第12（2）條文，可在相同法令第12（3）被定罪。

第4至8項指控，指他在同一時間地點擁有毒藥，分別是8公斤300克的咖啡因、3750毫升氯仿、1500毫升鹽酸、1225.9毫升氯奎及3.19克的Phenazepam，觸犯1952年毒藥法令第9（1）條文，可在相同法令第32（2）條文下被定罪。

第9至10項指控，指他在同一時間地點非法擁有2把手鎗，觸犯1971年軍火法令（增刑）8條文。

最後一項指被告在同一時間地點非法擁有15枚子彈，觸犯1960年鎗械法令第8（a）條文。（人名譯音）