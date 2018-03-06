【歐冠】16強次回合握4球優勢 強市難阻

（曼徹斯特6日訊）英超領頭羊曼市週三在歐冠聯賽16強次回合較量，在主場迎戰瑞士8連冠霸主巴塞爾，若無意外，首回合取得4球絕大優勢的曼市將順利晉級8強。

2月中的首回合比賽，“藍月軍團”倚靠京多安梅開二度，貝爾納多-席爾瓦和阿奎羅各進一球，在客場以4比0大勝巴塞爾，一隻腳已經踏進了8強門檻。

在英超賽場，曼市剛剛以1比0力克衛冕冠軍切爾西，本賽季雙殺“藍調”，此前也在英聯賽杯和英超接連以3比0殺得阿申納落荒而逃。目前，曼市在英超有18分領跑優勢，明日可以完全投入到歐冠戰場。

對於巴塞爾來說，該隊雖貴為瑞士聯賽8連霸，但整體實力和水平遠遠不如曼市，何況該隊近4戰1勝3敗，士氣和戰意低落，加上還要前往曼徹斯特客場尋求5球超級大逆轉，這對巴塞爾簡直是不可能的任務！

瓜帥曼市的主場威力不凡，本賽季在英超聯賽，瓜帥曼市共在14場比賽射進了50球之多，場均3.5球以上。

阿根廷前鋒阿奎羅尋求為“藍月軍團”實現第200球的目標，很可能因為瓜帥輪休包括他等多位主力而延後。阿奎羅至今為止在各戰線共為曼市射進33球。自熱蘇斯1月杪受傷期間，阿奎羅將其進球數增至30球，就此奠定隊中首號射腳。

瓜帥料輪休多位主力

明日這場第二回合，瓜帥陣中只有中場費南迪尼奧、前鋒斯特林、後衛門迪以及沃克因傷缺陣。長期傷兵門迪正在復原中，有望在4月份復出。

瓜帥預料將排出4-3-3陣型，讓部分主力輪休，鋒線上由薩內、熱蘇斯以及貝爾納多.席爾瓦聯手，中場由德布勞內、京多安和大衛.席爾瓦組成，後防達尼洛、拉波爾特、斯通斯以及德佩為主，龍門由埃德爾取代布拉沃把關。

巴塞爾兩大將埃德.阿爾瓦雷斯和瓦伊拉蒂皆受傷，塔烏朗特.扎卡禁賽。

曼市本賽季在歐冠聯賽12場主場比賽還未嚐敗績，共錄得9勝3和，最近4場主場全勝，主場威力非同小可。

巴塞爾在歐冠最近兩個客場同樣表現不差，取得全勝，分別以2比0戰勝莫斯科中央陸軍、2比0勝賓菲卡。然而，遭遇到曼市看來是瑞士霸主的不幸，他們必須寄望爆出超級大冷門，但這談何容易。