涉4度性侵前秘書 韓總統 接班人 安熙正辭職謝罪

（首爾6日訊）被視為可能在下屆總統選舉中，成為韓國總統文在寅接班人的韓國忠清南道知事（相當於省長）安熙正，被揭發四度性侵前秘書。受害者在#MeToo反性侵運動鼓舞下，昨晚在新聞節目直播中，揭發安熙正罪行，並將在今天入稟控告安熙正。安熙正向對當事人公開道歉，宣布辭職。執政的共同民主黨也連夜開會決定開除其黨籍，並就事件向全民道歉。

52歲的安熙正，已婚，育有兩個兒子，去年曾和文在寅角逐黨內提名，前女秘書金志恩當時擔任其文宣部秘書，並在安熙正退選後，繼續回到忠清南道替安熙正工作。

金志恩昨晚在韓國JTBC新聞直播節目中指控，從去年6月起至今的8個月間，至少遭到安熙正性侵4次，還不時遭其性騷擾。上月25日，安熙正還將她叫入辦公室，並為自己犯下的錯誤向她道歉後，又再次向她施以獸行。

遭執政黨開除黨籍

金志恩強調，雙方絕非自願性交，指安熙正濫用職權，同時相信還有更多受害者。金志恩在受到#MeToo啟發後，決定挺身控告。

女秘書：或有其他受害者

安熙正在臉書回應，一改早前辦公室回應的“在雙方同意下發生性行為”的口徑，稱自己對金志恩深感抱歉，同時宣布辭去道知事的職務，並停止一切政治活動。韓國檢調單位今早已經就此事啟動調查。

安熙正原本被韓國政壇視為“清流”，更是下任總統的熱門人選，並獲得年輕族群的大量追捧，中國媒體更將他形容為“韓國奧巴馬”，而性醜聞令安熙正的清新形象一夜間完全逆轉。