【英超】馬蒂奇絕殺破宮 紅魔大逆轉重當老二

（倫敦6日訊）“紅魔”週一在英超聯賽第29輪經歷了一場“驚魂記”，在一度以0比2落後的極度不利情況下，在完場前倚靠馬蒂奇的世界波而成功大逆轉，最終客場以3比2險勝水晶宮，重新奪回老二位置。

水晶宮是最長場次在英超不曾贏過曼聯的球隊，最近一次擊敗曼聯已經是1991年的甲級聯賽時期。這一回湯森德和范安霍爾特連續攻破紅魔龍門，幾乎就為水晶宮打破了曼聯的27年勝荒！

曼聯近19次聯賽對陣水晶宮得16勝3和保持不敗，雙方歷史交鋒51場，曼聯獲35勝10和7負佔據上風。

穆里尼奧繼續使用4-3-3陣型，盧卡庫和桑切斯位置不變，僅讓林加德取代馬夏爾的位置，中後場和上一場維持不變。

水晶宮開賽後率先發難，湯姆金斯利用角球混戰射門偏出。隨後林加德挑傳，桑切斯小禁區前頭球攻門被亨尼西出擊扑出。

第11分鐘，主隊取得領先，本特克傳球，湯森德禁區邊緣射門打中林德洛夫偏轉入網，水晶宮1比0領先。較後，主隊的索爾洛特禁區右側低射，被德赫亞沒收。

此後的比賽場面陷入僵持，林加德20碼處抽射偏出。

盧卡庫進第14球

下半場，拉什福德替換麥克托米奈出場。水晶宮第48分鐘擴大比分，馬蒂奇犯規，舒魯普快速開出任意球直傳，范安霍爾特殺入禁區左側12碼射入近角，水晶宮2比0領先。穆帥在場邊的臉色非常難看。

第55分鐘，曼聯扳回一城，水晶宮解圍角球不遠，瓦倫西亞接球再斜傳，斯莫林小禁區邊緣頭球破門，追成1比2。

主隊反擊，范安霍爾特斜傳，本特克12碼頭球攻門偏出。第67分鐘，穆帥派馬塔和盧克肖替補出場，換下瓦倫西亞和阿什利揚。

曼聯連續發動攻勢，拉什福德任意球遠射偏出。盧卡庫傳中，林加德的近距離頭球攻門同樣偏出。馬蒂奇小禁區左側射門被封堵。

第76分鐘，桑切斯禁區邊緣勁射被封堵後偏轉，皮球擊中橫樑彈回，盧卡庫搶先從10碼處低射入網，2比2。本特克較後兩次頭球攻門，皆被德赫亞救出。

第92分鐘，博格巴禁區邊緣外抽射被擋出，馬蒂奇從25碼處勁射直進左上角，曼聯以3比2逆轉絕殺。曼聯的獲勝，令該隊積62分，2分之差重奪老二，利物浦退居第三位。