銀行戶頭借給詐騙集團 44戶驢被捕

（吉隆坡5日訊）借戶頭賺快錢者有難！警方已盯上這些貪圖利益的民眾，單單在2月1日至今，警方已逮捕44名涉嫌出借銀行戶頭超過5次，以供詐騙集團使用的戶驢，並偵破319宗涉及逾1729萬零227令吉損失的案件投報。

被捕的44名戶驢中，不乏家庭主婦、學生和失業者等等，其中女性佔了27人。警方初步相信大部分戶驢是與詐騙集團掛鉤，但也有少部分人是在不知情下被利用。

全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星今天在記者會上說，警方發現近幾年接獲的商業罪案投報中，以網絡罪案高居榜首。

“尤其與網絡罪案息息相關的戶驢，一般涉及澳門騙局、非洲愛情騙局和網絡金融騙局。”

他指出，這些由外籍老千操控的詐騙集團，將指示受害者匯款到戶驢的銀行戶頭，戶驢將從中獲得佣金。

有鑑於此，阿馬星說，警方為了打擊日益氾濫的網絡罪案，全國商業罪案調查部史無前例，從本月1日開始至今，在國內展開連串的逮捕行動，先後共逮捕44名涉嫌出借銀行戶頭供詐騙集團使用的戶驢。

他透露，這44名被捕者年齡介於21至57歲，分別是28名巫裔、15名華裔，另一人是其他種族。

他說，警方調查顯示，這些被捕的嫌犯，他們的銀行戶頭遭不法集團重複使用超過5次。

阿馬星說，隨著這批戶驢落網，警方共解決2017年1072宗案件裡的其中319宗，涉及逾1729萬零227令吉損失的案件投報。

銀行戶頭將被凍結

他披露，這些戶驢落網後，他們的銀行戶頭也跟著被警方凍結。

他吁請民眾，不要貪圖利益，將個人的銀行戶頭借給他們，以免掉入不法集團的圈套成為罪犯。

針對此案，阿馬星說，警方已援引刑事法典第420（欺騙）條文展開調查，並會繼續下一輪逮捕行動。

此外，他也促請民眾善用警方架設的網頁，只要登入http://ccid.rmp.gov.my/semakmule便可查詢有關銀行戶頭是否涉及商業罪案。

網絡罪案高居榜首