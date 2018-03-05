執政黨慘敗 無政黨過半 意大選現懸峙國會

（羅馬5日訊）意大利昨天舉行國會大選，據當地電視台的票站調查結果，前總理貝盧斯科尼領導的中間偏右聯盟以33至36%票數領先，近年崛起的極右五星運動得票29.5至32.5%居次，執政黨民主黨領導的中間偏左聯盟則以24.5至27.5%慘敗。不過，未有任何政黨或聯盟獲得籌組政府所需的40%票數，加上各黨派意見分歧，意大利國會陷入政治僵局，恐要花數月才能解決。

這次選舉的投票率為71.48%，低於2013年的75%。從目前的得票情況來看，貝盧斯科尼領導的前進意大利黨、聯盟黨及意大利兄弟黨組成的中間偏右聯盟，料可在眾議院取得225至265席，力壓五星運動的195至235席，前總理倫齊領導的中間偏左聯盟料只取得115至155席。

五星運動成為國會單一最大黨，並在眾議院取得34.1%的支持，領先其它政黨。

或組疑歐聯合政府

若以單一黨計算，五星運動獲得最多選票的單一政黨，成為選舉的最大贏家。五星運動早前表明，不會在選後加入聯合政府，但黨魁迪馬約在投票日突改口風，表示倘若勝出，願意與其他人合作籌組政府。

過去5年，意大利未有單一黨或政治聯盟取得多數議席，聯合政府的出現成為常態。分析指，五星運動或與中間偏右聯盟組成聯合政府，由於兩大陣營皆為疑歐派，意大利今後是否會疏離歐盟，及如何對待移民將成為焦點。

高呼：你沒時間了 上空女子抗議貝老