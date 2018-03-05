【歐冠聯賽】皇馬可從容打防反 巴黎翻盤難度大

（巴黎5日訊）歐冠16強打響了關鍵的次回合生死戰，巴黎圣傑門能否在主場翻盤是眾多球迷談論的話題之一？皇家馬德里會不會在客場進一步打擊法甲班霸？雙方球迷都迫不及待希望知道結果。

首回合在伯納烏之戰，皇馬與圣杰門在場上你來我往，上演一場令人窒息的對攻大戰，“大巴黎”在最後時刻崩盤，被“銀河戰艦”打出兩次致命反擊，最終以1比3落敗。

皇馬中場雙核復出

手握兩球優勢，皇馬佔據了心態和戰略的優勢，齊丹在客場有了保守的本錢，預計會將陣型退得較深、著重防守再伺機反擊，這也是皇馬最強的殺招之一。

而此前困擾著皇馬的傷病問題也得以緩解，中場大將莫德里奇和克羅斯已經傷癒，並在週日與球隊完成了合練，將隨行皇馬將會飛赴巴黎，甚至有可能會首發出戰。另外，之前拉傷大腿肌肉的左後衛馬塞洛，在上週與加泰的聯賽中复出。

收穫一個客場進球的巴黎，看似仍有翻盤的希望，只要能在主場取得2比0勝利，即可淘汰衛冕冠軍。不過，他們近期卻遇上不少的麻煩，最大損失莫過於內馬爾扭傷腳踝，賽季基本報銷；姆巴佩亦在對陣圖盧茲的比賽中扭傷腳踝，上週五接受了超聲波檢查，目前尚無法確認能否出戰皇馬，即便趕上了，狀態也估計不會好到哪。

CNM三叉戟三去二

落後2球、雙翼折損、又需要加強進攻，埃梅里此戰有可能會放棄首回合時表現欠穩的洛塞爾索，使用進攻和組織能力更好的德拉克斯勒，搭檔維拉蒂和拉比奧特，加強中場控球能力，幫助鋒線球員扯動對手防線。

讓主隊球迷放寬心的是，巴黎火力沒有因為雙翼受傷和減損，頭號前鋒卡瓦尼在傷癒復出之后，4場比賽攻進4球；“天使”迪馬利亞表現也不遑多讓，同樣是4場攻進4球，阿根廷國腳此戰料將首發出戰舊東家。