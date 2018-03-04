爆炸毀容 縫58針 電子廠主管苦等賠償

（蒲種4日訊）在雪州某電子廠工作的50歲婦女申訴，該工廠在去年8月24日維修壓縮器，途中發生嚴重氣爆，她與同事共6人不幸遭波及被緊急送醫，其中她的傷勢最為嚴重，臉部被爆破的玻璃門刮傷破相，一條條血肉模糊傷痕觸目驚心，在醫院共縫了58針，右耳聽力更因此受損；惟，工廠管理層除了支付其醫藥費，至今沒做出賠償及合理交代，讓她感到心寒。

女事主阿斯瑪（50歲，工廠主管）說，她在該工廠服務至今已21年，已是資深員工，但是工廠的負責人或職工會在事後都對她不聞不問，也沒有人告知她究竟該如何索償或為自己討回公道。

她坦言：“臉部被毀容我真的很傷心，但更失望的是廠方的態度。”

阿斯瑪週日在民政黨雪州公共投訴局主任林華正的陪同下，召開記者會指出，去年8月24日下午約5時30分，她與同事如常在辦公室工作，而技術人員則在毗鄰的壓縮器進行維修工作，豈料突然發生爆破事件，強勁的衝擊力震毀了辦公室的玻璃門，玻璃碎片狠狠飛刮到她的臉上，切出一道道深可見肉的血痕。

沒告知如何索償

“爆破現場共有6個人，其中3人包括我傷勢較為嚴重，其餘三人則是因為吸入洩漏的氣體，所以一起被送到醫院治療。”

臉部縫了58針

她說，由於臉上的傷口很深，醫生為她縫了58針，臉上也因此留下難看的疤痕，讓她傷心欲絕。

不僅如此，阿斯瑪說，在她休息了三個月並于去年12月重返工作崗位後，更驚訝發現自己右耳的聽力出現問題，經過檢驗，醫生表示很有可能會永久性聽力受損。

“我目前還在政府醫院治療聽力問題，還沒有獲得最終的診斷報告，但是醫生說不排除這是永久性的損害。

她披露，本身在爆破事件後，曾于11月6日返回工廠詢問人事部有關索償事宜，但是卻被告知，除了支付醫藥費，公司不會做出其他的賠償。

人事部促呈檢驗報告