爆炸毀容 縫58針 電子廠主管苦等賠償

（蒲種4日訊）在雪州某電子廠工作的50歲婦女申訴，該工廠在去年8月24日維修壓縮器，途中發生嚴重氣爆，她與同事共6人不幸遭波及被緊急送醫，其中她的傷勢最為嚴重，臉部被爆破的玻璃門刮傷破相，一條條血肉模糊傷痕觸目驚心，在醫院共縫了58針，右耳聽力更因此受損；惟，工廠管理層除了支付其醫藥費，至今沒做出賠償及合理交代，讓她感到心寒。
女事主阿斯瑪（50歲，工廠主管）說，她在該工廠服務至今已21年，已是資深員工，但是工廠的負責人或職工會在事後都對她不聞不問，也沒有人告知她究竟該如何索償或為自己討回公道。
她坦言：“臉部被毀容我真的很傷心，但更失望的是廠方的態度。”
阿斯瑪週日在民政黨雪州公共投訴局主任林華正的陪同下，召開記者會指出，去年8月24日下午約5時30分，她與同事如常在辦公室工作，而技術人員則在毗鄰的壓縮器進行維修工作，豈料突然發生爆破事件，強勁的衝擊力震毀了辦公室的玻璃門，玻璃碎片狠狠飛刮到她的臉上，切出一道道深可見肉的血痕。
沒告知如何索償
“爆破現場共有6個人，其中3人包括我傷勢較為嚴重，其餘三人則是因為吸入洩漏的氣體，所以一起被送到醫院治療。”
臉部縫了58針
她說，由於臉上的傷口很深，醫生為她縫了58針，臉上也因此留下難看的疤痕，讓她傷心欲絕。
不僅如此，阿斯瑪說，在她休息了三個月並于去年12月重返工作崗位後，更驚訝發現自己右耳的聽力出現問題，經過檢驗，醫生表示很有可能會永久性聽力受損。
“我目前還在政府醫院治療聽力問題，還沒有獲得最終的診斷報告，但是醫生說不排除這是永久性的損害。
她披露，本身在爆破事件後，曾于11月6日返回工廠詢問人事部有關索償事宜，但是卻被告知，除了支付醫藥費，公司不會做出其他的賠償。
人事部促呈檢驗報告
民政黨雪州公共投訴局主任林華正在記者會現場，嘗試撥打給該工廠的人事部經理伊薩，後者在了解情況後，表明只有因工導致身體殘障才能獲賠，至於其他不影響工作或日常生活的傷勢則不在公司的保險保障內。
伊薩在電話中對林華正說：“如果有肢體殘缺如斷手、斷交、失明等，當然會有賠償，反之就不包括在公司保險內。”
不過，伊薩之後也要求，阿斯瑪提呈所有醫藥檢驗報告及信函，胥視情況為阿斯瑪處理索賠事宜。
林華正隨後對媒體指出，本身將會協助阿斯瑪向勞工部反映有關事件，在等待勞工部回复期間，也會去查明該工廠的賠償條件是否符合勞工法令的條件。他強調，該公司的保險理賠條件過於苛刻，即只賠償給肢體殘疾的員工，對所有員工都非常不公平。
另一方面，馬青雪州副團長高玄慧建議，女事主可以分別向廠方、社會保險（Socso）及壓縮器製造商三造索賠。
不過，女事主必須要先確定有關發生爆破的壓縮器製造商是來自哪裡。
婦女盼獲應有賠償
阿斯瑪指出，臉上留下的傷疤使她非常傷心，更羞於出去見人，她如今只是希望公司能夠給予她應有的賠償，而不是充耳不聞。
她也強調，自己是在工作期間受傷，公司理應做出合理的人道賠償，彌補她所受到的傷害，但是公司卻不理不睬，也沒有任何慰問舉動，讓她感到非常失望和難過。由於已有一定的年紀，換工頗有難度，阿斯瑪現只能繼續留在該工廠工作，她說道：“我很失望公司竟然什麼都不做，在我重返工作崗位後，當作什麼事情也沒發生，也沒有任何高層召見我。”