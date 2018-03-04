【貿易戰一觸即發】歐盟若對美商品報復 特朗普揚言向歐洲車徵稅

（華盛頓4日訊）美國總統特朗普日前宣布向進口鋼鐵和鋁材徵收關稅引發的貿易戰氣氛進一步升溫，歐盟揚言將採取一系列反制舉措。不過，特朗普在關稅問題上態度非常強硬，警告若歐盟報復，美國將會向進口的歐洲汽車徵稅。
特朗普日前以保護國內產業為由，計劃向入口鋼鐵及鋁材分別徵收25%及10%關稅，在國際間惹來抨擊，歐盟委員會主席容克形容開徵關稅有如挑起貿易戰。歐盟較早時揚言，若特朗普真的在下周向進口鋼鋁材徵收關稅，將向Levi's牛仔褲、哈雷戴維森大型摩多及波本威士忌等美國商品徵收進口稅，以重新平衡歐盟和美國之間的貿易。
特朗普不甘示弱，在推特上回嗆，若歐盟要進一步提高早已非常龐大的關稅，增加在當地做生意美國企業的障礙，美國將對目前大量銷入美國的汽車課重稅。
特朗普同時批評歐盟的貿易壁壘，令美國汽車無法打入歐洲巿場，造成龐大貿易不平衡。
除了批評歐盟，特朗普亦怒斥前任多屆政府簽訂的貿易協議“非常愚蠢”，導緻美國每年貿易逆差高達8000億美元(約3.1兆令吉)。
勢重創歐洲汽車業
據統計，美國是歐盟汽車最大的出口市場，約佔總出口率的25%。如果實施關稅，將嚴重打擊歐洲汽車製造業，尤其以汽車業聞名的德國。
不過，有共和黨議員指出，多家德國車廠，如寶馬、戴姆勒和福士偉根等，都有在美國設廠，僱用數以萬計美國工人，希望特朗普三思。
大讚習近平終身主席 特朗普稱或可效法
中共計劃修憲取消國家主席任期限制，外界猛烈抨擊是“大倒退”，但特朗普讚揚習近平將成為“終身主席”，更指美國“某天”也可以效法。
特朗普昨天在佛州出席一場共和黨閉門籌款午宴，美國有線新聞網絡(CNN)獲得一段現場錄音，指特朗普在席間說到習近平擴權︰“他現在是終身主席了。我想這很不錯，或許我們將來某天也可以這樣。”場內賓客頓時傳出一陣笑聲。特朗普又讚習近平是“一位很棒的紳士”，“他是100年來最有權力的(中國國家)主席”。
美國1951年通過憲法，規定總統最多只可出任2屆、每屆4年的任期。
白宮未回應
路透社說，未知特朗普這番言論是否開玩笑，而白宮未有就此作出回應。
美國民主黨議員卡納在社交網批評︰“無論是否開玩笑，一位美國總統如此談到要像習近平出任終身主席，也是不符美國人情感的。(首任總統)華盛頓會生氣得由墓中起來。”