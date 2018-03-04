【英超聯賽】輕鬆射殺喜鵲 紅軍暫升次席

（利物浦4日訊）“紅軍”利物浦於週六英超聯賽中在非洲雙翼薩拉赫和馬內各進一球帶領下，主場以2比0輕取“喜鵲”紐卡索，收穫聯賽3連勝之餘，也在本輪先賽的情況下，暫時超越曼聯，升上積分榜第二名。

是役，紐卡索主帥貝尼特斯重返晏菲面對舊東家，利物浦主帥克洛普如常以薩拉赫、菲爾米諾和馬內攻堅，隊長亨德森重返首發位置。

紅軍上半場攻勢較多，控球率逾七成，惟埋門不致太到肉。第15分鐘，薩拉赫在小角度射近柱過不了門將杜布拉夫卡的十指關。戰至39分鐘，張伯倫在前場得球後帶球到禁區弧頂，分到禁區內右側插上的薩拉赫，後者打了紐卡索門將一個穿襠球，1比0。

非洲雙翼各進1球

半場結束前，紐卡索有一次絕佳的扳平機會，迪亞梅在禁區線上的遠射，皮球直奔球門右上死角，卡裡烏斯將球撲出底線。

下半場第55分鐘，這次輪到馬內發威，在一次快攻組織中，菲爾米諾高速深入紐卡索腹地後，直塞內切前插的馬內，塞內加爾國腳突入禁區在12碼附近推射右角破門，2比0。

傷補時段，利物浦還有一次絕佳進球機會，薩拉赫接應隊友長傳得到單刀機會，但是在禁區線附近被對方後衛拉塞爾斯在背後推倒，而當值主裁卻沒有判罰點球，這也引起了克洛普的不滿。

目前利物浦與曼聯以及熱刺就聯賽第二進行著激烈的爭奪，三者積分相近，而且淨勝球也相近，因此最終的聯賽第二或許要通過淨勝球分出結果，克洛普的憤怒也在情理之中。

主場24年戰紐卡索不敗

利物浦與紐卡是兩支英超老牌球隊，而在自己的主場安菲爾德，紅軍在英超對戰喜鵲佔據絕對的優勢。自從1994年4月份，利物浦在主場以0比2的比分輸給紐卡索之後，紅軍已經連續22次對戰紐卡從來沒有輸過球，戰績為18勝4平的成績。

此役之後，利物浦踢了29場積60分，較賽了28場的曼聯高出1分，暫時升上積分榜第二名，與同賽29輪的熱刺保持2分差距，甩開第五名的切爾西7分，後者本輪將客戰曼市，丟分機率頗大。