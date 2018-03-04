【第2屆金環獎】頒獎禮史無前例 初審落選 復活逆轉勝 天降最佳電影女主角

（吉隆坡4日訊）《第2屆金環獎》頒獎典禮圓滿落幕，現場有人“歡喜”有人“氣“，當晚共頒發12個獎項，“最佳女主角”入圍名單從5強變6強，並由不在較早5強入圍名單中的俄羅斯電影《親密不親密》女主角Darya Zhovner獲得，現場一片愕然。之後到公佈“最佳影片”成績時，同樣上演5強變6強入圍，並由臨時入圍的《親》奪得，讓得獎名單出現爭議。
針對得獎名單的爭議，決審團表示在決審會議上，他們對“最佳電影”和“最佳女主角”入圍名單感到爭議，同時花了很長時間進行討論，經過一番激烈討論後評審堅決推翻初審的入圍名單，把“遺珠”《親密不親密》加入“最佳女主角”和“最佳電影”的提名，同時也把兩個獎項頒給這部作品。決審團成員包括了主席布里蘭特曼多薩（Brillante Mendoza）、日本資深導演河瀨直美，法籍越南裔陳英雄、香港導演譚家明、台灣製作人李烈、印度著名演員Suhasini Maniratnam，以及本地電影人依斯干達戴恩（Dain Said）。
《親密不親密》 以4獎成為《第2屆金環獎》頒獎典禮的大贏家，包括“最佳電影”、“最佳女主角”、“最佳男配角”和“最佳新晉導演”。
任達華反對許鞍華退休
擁有3座金馬獎、5座香港金像獎最佳導演的許鞍華（左）無疑是華語影史成就最高的女導演，加入影壇43年的她成為《第2屆金環獎》“終身成就獎”得主，親臨馬來西亞的許鞍華從任達華手中接過獎項，她靦腆笑說：“從任達華手中接過獎項，感覺很害羞，因為他比我小。”
獲得“終身成就獎”的許鞍華打趣笑稱想回到當一名小觀眾的位置，聽到她想“退休”，任達華立刻反對說：“我等了28年才等到妳找我拍《天水圍的日與夜》，所以別再讓我等那麼久，趕快拍新戲，並找我演出。”面對任達華的邀約，許鞍華再次靦腆笑說：“新作品也不知道何時才開拍。”
阿哲失落影帝獎
入圍6項提名的馬來西亞電影《分貝人生》成功摘下“觀眾票選獎”，叫男主角陳澤耀（阿哲）喜出望外。適逢頒獎典禮當天是阿哲的生日，但他無緣第4度摘下影帝獎項作為生日禮物，在頒獎典禮結束後接受媒體聯訪的他打趣笑說：“有失望，開玩笑的啦，其實面對一眾強勁的對手，我真的沒勝算。不過《分貝人生》拿到觀眾票選獎，我覺得很開心，感謝觀眾對於這部電影的喜愛和肯定。”被問到女友雲鎂鑫是否有安慰他，阿哲笑稱：“我還沒開電話。”
至於再次失利“最佳導演”獎項的陳勝吉接受訪問時說：“不會失望，反正每次提名都沒得獎。”他還調侃阿哲說：“我沒有女友安慰。”
在《第54屆金馬獎》奪得“最佳導演”的中國導演文晏，此次再度憑《嘉年華》拿下“最佳導演”和“最佳編劇”，片中13歲女演員周美君代表導演上台領獎，周美君也憑藉這部電影獲得“最佳女配角”，她說：“感謝評審，也謝謝文晏導演給予我演出的機會。”《嘉年華》共奪得3個獎項。
本屆影帝由伊朗電影《封鎖》男主角Hamed Behdad獲得。配合本屆主題而增設的“人道主義獎”由阿富汗電影《給總統的一封信》奪得。“最佳攝影”由印尼電影《看見的和看不見的》獲得。至於入圍6項提名的台灣電影《大佛普拉斯》則全軍覆沒。