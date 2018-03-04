【第2屆金環獎】頒獎禮史無前例 初審落選 復活逆轉勝 天降最佳電影女主角

（吉隆坡4日訊）《第2屆金環獎》頒獎典禮圓滿落幕，現場有人“歡喜”有人“氣“，當晚共頒發12個獎項，“最佳女主角”入圍名單從5強變6強，並由不在較早5強入圍名單中的俄羅斯電影《親密不親密》女主角Darya Zhovner獲得，現場一片愕然。之後到公佈“最佳影片”成績時，同樣上演5強變6強入圍，並由臨時入圍的《親》奪得，讓得獎名單出現爭議。

針對得獎名單的爭議，決審團表示在決審會議上，他們對“最佳電影”和“最佳女主角”入圍名單感到爭議，同時花了很長時間進行討論，經過一番激烈討論後評審堅決推翻初審的入圍名單，把“遺珠”《親密不親密》加入“最佳女主角”和“最佳電影”的提名，同時也把兩個獎項頒給這部作品。決審團成員包括了主席布里蘭特曼多薩（Brillante Mendoza）、日本資深導演河瀨直美，法籍越南裔陳英雄、香港導演譚家明、台灣製作人李烈、印度著名演員Suhasini Maniratnam，以及本地電影人依斯干達戴恩（Dain Said）。

《親密不親密》 以4獎成為《第2屆金環獎》頒獎典禮的大贏家，包括“最佳電影”、“最佳女主角”、“最佳男配角”和“最佳新晉導演”。

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