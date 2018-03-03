美再爆鎗擊案 大學生校內射殺父母

（蘭辛3日訊）美國佛州上月發生大規模校園槍擊案，造成17名師生喪命，並再度引發鎗管爭議。但是，校園槍擊案仍接二連三發生，密歇根州一所大學的學生宿舍在春季學期結束前夕發生槍擊案，兩人中槍身亡，槍手仍然在逃。警方初步調查相信，死者是槍手的父母，槍擊是因家庭糾紛引起。

擁有2.3萬名學生的中密歇根大學昨天在推特上證實，校園在上午8時半發生槍案，而槍手尚未被捕，警方建議所有在校內的人士尋找安全地方躲避。警方表示，槍手是身高178公分、體重50公斤的19歲學生戴維斯，就讀該大學二年級，並指戴維斯持有武器，十分危險，民眾若發現他，切勿刺激他，應盡快報警求助。

曾過度服藥送院

監視器畫面顯示，戴維斯在宿舍槍殺同為47歲的父母後徒步逃離現場，身上穿著芥末黃色牛仔褲和藍色連帽衫，並在逃逸時脫掉一些衣服。目前戴維斯仍在逃，警方相信他還在校園內，已出動直升機及警犬展開大規模搜捕行動；軍方也派員協尋。

警方透露，戴維斯於周四晚曾因注射過量藥物而送院。

由於案發翌日該大學將放一星期春假，一些家長在當天到校接子女回家。案發後，警方安排家長改為前往當地一間酒店與孩子見面。

另一方面，喬治亞州多爾頓市一名高中教師週三反鎖自己在課室內並開了一槍，所幸沒造成傷亡，但犯案動機不明；新澤西州警方昨天亦逮捕一名恫言槍擊校園的10歲男童。由於近期槍擊案不減反增，恐將使槍管課題持續升溫。