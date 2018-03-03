美再爆鎗擊案 大學生校內射殺父母

（蘭辛3日訊）美國佛州上月發生大規模校園槍擊案，造成17名師生喪命，並再度引發鎗管爭議。但是，校園槍擊案仍接二連三發生，密歇根州一所大學的學生宿舍在春季學期結束前夕發生槍擊案，兩人中槍身亡，槍手仍然在逃。警方初步調查相信，死者是槍手的父母，槍擊是因家庭糾紛引起。
擁有2.3萬名學生的中密歇根大學昨天在推特上證實，校園在上午8時半發生槍案，而槍手尚未被捕，警方建議所有在校內的人士尋找安全地方躲避。警方表示，槍手是身高178公分、體重50公斤的19歲學生戴維斯，就讀該大學二年級，並指戴維斯持有武器，十分危險，民眾若發現他，切勿刺激他，應盡快報警求助。
曾過度服藥送院
監視器畫面顯示，戴維斯在宿舍槍殺同為47歲的父母後徒步逃離現場，身上穿著芥末黃色牛仔褲和藍色連帽衫，並在逃逸時脫掉一些衣服。目前戴維斯仍在逃，警方相信他還在校園內，已出動直升機及警犬展開大規模搜捕行動；軍方也派員協尋。
警方透露，戴維斯於周四晚曾因注射過量藥物而送院。
由於案發翌日該大學將放一星期春假，一些家長在當天到校接子女回家。案發後，警方安排家長改為前往當地一間酒店與孩子見面。
另一方面，喬治亞州多爾頓市一名高中教師週三反鎖自己在課室內並開了一槍，所幸沒造成傷亡，但犯案動機不明；新澤西州警方昨天亦逮捕一名恫言槍擊校園的10歲男童。由於近期槍擊案不減反增，恐將使槍管課題持續升溫。
切割步鎗協會遭報復 達美燃油稅優惠遭取消
（阿特蘭大3日訊）美國佛州槍擊案令美國全國步槍協會（NRA）成為箭靶，企業紛紛與該協會切割。其中，取消該協會會員優惠的達美航空卻遭到喬治亞州“報復”，取消燃油稅減稅優惠，這導致達美每年須多花400萬美元（約1561萬令吉）。
達美執行長巴斯蒂安昨天致信員工，強調取消鎗協會員優惠的決定不變，還說“我們的核心價值不能賣”。
巴斯蒂安在信中表示，達美公司此舉是為了消除與NRA之間的任何隱含關係，並維持中立，指責喬治亞州官員有意將會員優惠和燃油稅優惠綁在一起，以此威脅達美改變決定。他同時強調，達美還會取消任何具政治分歧性的團體的優惠。