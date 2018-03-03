【英超聯賽】切爾西欲登藍月 市在太難了

（曼徹斯特3日訊）第29輪英超週日上演一場“雙藍”爭奪戰，“藍月亮”曼市將在主場佈陣迎戰“藍調”切爾西，兩隊目前狀態差距明顯，切爾西很難在伊蒂哈德球場有所作為。

在夢劇場輸給曼聯之後，切爾西跌出了積分榜前四，在身前的熱刺和利物浦勢頭正盛之際，孔蒂的球隊近來狀態卻不容樂觀，整個2月份，他們在英超聯賽中僅僅贏下了與副班長西布隆的一戰，其餘3場全部失利；而在對陣曼聯一役賽後，庫爾圖瓦公然炮轟孔蒂不該提前換下阿扎爾的言論也一度引發了軒然大波。

至於曼市，雖然他們此前在足總杯上爆冷負於威根意外出局，但很快止住頹勢，在聯賽杯決賽和周中進行的英超補賽中連續以兩個3比0雙殺勁敵阿申納，極大提振了球隊士氣。與切爾西之戰，瓜迪奧拉的球隊在心理層面佔據明顯優勢，聯賽首回合交鋒中，他們便在全場佔盡優勢的情況下，最終憑借德布勞內的反戈一擊，如願在史丹福橋帶走3分，讓孔蒂的球隊深切感受到了如今雙方在硬實力層面上的差距。

孔蒂：對曼市難獲優勢

賽前新聞發布會上，孔蒂就感嘆很難在曼市身上找到優勢，“你很難找到這支球隊的弱點，想要在對曼市時取得優勢是一件很困難的事。你必須以合適的方式準備比賽，希望球員能有好狀態，為一個不錯結果而戰。目前來看他們無法阻擋。”

在雙方陣容方面，曼市的絕對主力、中場鐵腰費爾南迪尼奧由於腿筋傷勢已經錯過了與阿申納的聯賽，能否在週末對陣切爾西的焦點大戰中登場猶未可知。而藍月亮在後腰位置上的另一選擇、中後場“萬精油”德爾夫則仍處於紅牌禁賽期。

在周中聯賽裡，瓜迪奧拉針對這一傷情的應對策略是讓京多安拖後居中，此番調整也收到了良好效果。此外，主力邊鋒斯特林在缺席了卡拉寶杯決賽和1場聯賽後預計有望在週末迎來復出，倘若無法及時回歸，球隊在邊鋒位置上亦有伯納多-席爾瓦作為備選項。切爾西方面，鑒於對手前場豪華攻擊群的強大，孔蒂在雙後腰位置上預計仍將沿用德林克沃特與坎特搭檔，而近期隊中狀態最為火熱的威廉也將繼續首發出任右邊鋒。困擾孔蒂的主要難題來自於鋒線單箭頭角色，賽季初一路順風順水的莫拉塔，近來已經遭遇了長達10場正式比賽的進球荒，甚至在進入2018年以來就未能收穫哪怕1粒進球，他的位置會被吉魯所取代麼？