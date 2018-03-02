離奇車禍 少女飛墜公路喪命 攫奪或車禍後被劫

（北海2日訊）18歲華裔少女騎摩多在高架公路發生車禍，人飛墜落地面當場身亡。讓人納悶的是，警方趕到現場後卻發現她身上的財物已不翼而飛，是遭攫奪後被推下高架公路，抑或發生車禍後身上財物被劫，留下諸多謎團；警方將從多個角度對此案展開調查。

這起罕見及充滿謎團待解的車禍是於今午1時左右發生在詩布朗再也高架公路處。18歲的陳佩杏去年剛考完大馬教育文憑，目前正等待成績放榜而在雙威嘉年華廣場內商店打工。

車禍發生後，她騎的摩多被撞倒在高架公路上，而她則卻從高架公路上墜下，臥屍在公路上。

待成績放榜

警方在接獲消息后即刻趕至現場，經調查發現，陳佩杏身上的財物已不翼而飛，警方將從多個角度對此案展開調查。

陳佩杏的父母和妹妹在接獲噩耗後趕到現場，看到陳佩杏的屍體後哭成淚人。

死者妹妹陳佩妮說，姐姐正等待SPM成績放榜，暫時在雙威嘉年華廣場上班。她說，家人不解，平時其姐姐都不會使用該高架公路，今天卻會在該處遇禍。

她說，他們的家是住在峇眼拉浪，取道峇東埔就可以抵達雙威嘉年華廣場，是不需要使用該高架公路上班的。

死者雙親在北海光華小學食堂經營麵檔，他們已在今午到詩布朗再也醫院太平間辦理領手續。

警促目擊者提供線索