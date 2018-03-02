離奇車禍 少女飛墜公路喪命 攫奪或車禍後被劫

Create: 03/02/2018 - 15:47
: syng

（北海2日訊）18歲華裔少女騎摩多在高架公路發生車禍，人飛墜落地面當場身亡。讓人納悶的是，警方趕到現場後卻發現她身上的財物已不翼而飛，是遭攫奪後被推下高架公路，抑或發生車禍後身上財物被劫，留下諸多謎團；警方將從多個角度對此案展開調查。

這起罕見及充滿謎團待解的車禍是於今午1時左右發生在詩布朗再也高架公路處。18歲的陳佩杏去年剛考完大馬教育文憑，目前正等待成績放榜而在雙威嘉年華廣場內商店打工。

車禍發生後，她騎的摩多被撞倒在高架公路上，而她則卻從高架公路上墜下，臥屍在公路上。

待成績放榜

警方在接獲消息后即刻趕至現場，經調查發現，陳佩杏身上的財物已不翼而飛，警方將從多個角度對此案展開調查。

陳佩杏的父母和妹妹在接獲噩耗後趕到現場，看到陳佩杏的屍體後哭成淚人。

死者妹妹陳佩妮說，姐姐正等待SPM成績放榜，暫時在雙威嘉年華廣場上班。她說，家人不解，平時其姐姐都不會使用該高架公路，今天卻會在該處遇禍。 

她說，他們的家是住在峇眼拉浪，取道峇東埔就可以抵達雙威嘉年華廣場，是不需要使用該高架公路上班的。

死者雙親在北海光華小學食堂經營麵檔，他們已在今午到詩布朗再也醫院太平間辦理領手續。

警促目擊者提供線索

從現場車禍的情況來看，不排除陳佩杏是遭人攫奪後而摩多失控撞向石堤，以致整個人從5.5公尺高的高架公路飛墜下北海雙溪育外環公路。

有人指遭撞後逃

現場也有說法指她是遭人撞後逃，警方希望有目擊者提供線索，還原她遇禍的真相。

據現場所見，她的摩多有被撞毀痕跡，身上沒有錢包或其它證件。

家人不排除陳佩杏是轉入廣場前，遭掠奪匪跟蹤，所以改途逃離，但最終還是被掠奪匪追上，以致發生墜橋身亡事件。

死者遺體運往詩布朗再也醫院解剖，意外肇因有待警方調查。

 

關鍵字: 
光明日報
離奇車禍
少女飛墜
公路喪命
光明日報
你也可能感兴趣...

更多內容

會議曾提東鐵計劃 房長指雪政府言論矛盾
03/02/2018 - 16:35
鄧章耀：被指代表華社 火箭領袖應抨納茲里
03/02/2018 - 16:34
第二財長：不見負面情緒 大馬經濟正面成長
03/02/2018 - 16:31
威中警突擊民宅 起毒品捕6男女
03/02/2018 - 16:18
多皆皇天宮廟又進賊 2香爐及香油錢被偷
03/02/2018 - 16:17
【女僱主控虐死致傷女佣案】受害女傭不同人 虐死及致傷案分開審
03/02/2018 - 16:17