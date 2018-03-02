特朗普向進口鋼鋁徵重稅 中美貿易戰一觸即發

（華盛頓2日訊）美國總統特朗普宣布，下週將下令向海外進口的鋼材產品徵收25%關稅，鋁材則徵收10%關稅，料將影響中國、加拿大、歐盟等逾十個國家，恐將引爆貿易戰。中國國家商務部表示嚴重關切，歐洲、加拿大則揚言若美國落實徵稅，會採取報復行動。

特朗普昨日與美國鋼鐵和鋁業公司高層主管會談時，宣布美國將從下週起向進口美國的鋼材及鋁製品徵收上述稅率的關稅，並指措施會維持一段長時間。

疑報復中國不公平貿易

特朗普指，美國的鋁材及鋼鐵業數十年來受到全球其他國家的不平等貿易及壞政策針對，強調徵收關稅是為了保護美國國內的鋼鋁工業。

美國是全球最大鋼鋁進口國，中國則是全球最大鋼鋁生產國。有媒體分析認為，美國此舉是針對中國不公平貿易所採取的報復行為。

根據美國國際貿易局去年底統計，包括加拿大、巴西、韓國、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、台灣、德國、印度、中國等，全球共有110個國家和地區對美出口鋼材。

歐盟委員會主席容克說，若美國落實徵稅，歐盟會有反擊行動，委員會將在未來數天提出符合世貿規定的反制措施。

加拿大國際貿易部長沈潘批評，有關加徵關稅計劃令人無法接受；加拿大外長方慧蘭亦揚言會採取行動應對。墨西哥則已明確要求美國豁免關稅，並稱若美國增加關稅，墨西哥亦別無他選向美國徵稅。

特朗普公佈有關消息後，美股急跌，尤以工業及金融股領跌，市場擔心貿易戰爆發，美國經濟增長受損。共和黨議員亦對徵稅措施表示失望，警告會損害不少工業。

未知貿易夥伴會否豁免

白宮發言人桑德斯說，特朗普的決定不應該令人感到意外，但她並無透露措施詳情，未知美國的貿易伙伴包括與美國簽訂《北美自由貿易協議》（NAFTA）的加拿大及墨西哥能否豁免繳交關稅。

中國商務部表示，美國罔顧多年來中國巿場建設取得的巨大成就，以及中美經貿關係互利共贏的本質。據指，中國已對美國出口的高粱開展調查，並正在研究是否限制美國大豆進口。

與此同時，習近平經濟智囊、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴今天與美國財長姆欽、美國貿易代表萊特海澤和白宮經濟顧問科恩會面，商討中美貿易合作事宜。白宮形容，會談坦誠且具建設性。