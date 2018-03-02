【英超聯賽】鎗手又吞三蛋 曼市如破竹

（倫敦2日訊）還是3比0！從英聯賽杯決賽到英超聯賽，曼市短短四天之內連續贈送阿申納三蛋，客場完胜3比0之後，“藍月亮”將積分榜優勢擴大至16分，不給後方追兵一絲的爭冠希望。

阿申納遭遇了噩夢般的開局，曼市前三次射正目標的射門全部轉化為進球，槍手前33分鐘就0比3落後，和上一場聯賽杯決賽對陣曼市的全場比分完全一樣，只是當時是90分鐘的比賽，本場則是只有三分之一的時間就把該失的失球全丟光了。

開場後，阿申納就對曼市的進攻群毫無辦法，薩內過人如入無人之境，兩個席爾瓦（大衛、貝爾納多）也在禁區附近來去自如，阿申納該犯的錯誤幾乎全犯了，比如穆斯塔菲盯人不緊，拉姆塞和貝萊林連續錯失自己的盯防對象，扎卡和拉姆塞的雙後腰組合對後防完全起不到掩護作用。

第15分鐘，薩內在左側深入敵陣連過4人，橫傳貝爾納多-席爾瓦，葡萄牙國腳禁區邊緣稍微調整遠射左上角，0比1；第27分鐘，又是薩內撕破鎗手防線，德國飛翼左側橫傳禁區，阿奎羅中路吸引兩名防守球員後，將球塞給插上的大衛-席爾瓦，西班牙中場小禁區左側單刀推射近角得手，0比2。

第33分鐘，上半場表現最出色的球員薩內自己也射進一球，大衛席爾瓦直塞，沃克橫傳小禁區，薩內搶在貝萊林前夠到皮球後輕鬆推射空門，0比3。

奧巴梅揚罰失點球

阿申納在下半場找回比賽的感覺，第52分鐘，奧塔門迪禁區內踢倒姆希塔良，主裁判判罰了點球，可惜奧巴梅揚踢點球射門被埃德森撲出，阿申納連最好的奮起直追希望也錯失掉，溫格在場邊不住掩臉搖頭，欲哭無淚。

隨後比賽，曼市放緩節奏逐漸控制回場面，士氣低落的阿申納再難製造威脅。值得一提的是，溫格甚至連一次換人名額也沒用到，可惜“最強”的鎗手終究沒能挽回些許顏面。