【英超聯賽】鎗手又吞三蛋 曼市如破竹

（倫敦2日訊）還是3比0！從英聯賽杯決賽到英超聯賽，曼市短短四天之內連續贈送阿申納三蛋，客場完胜3比0之後，“藍月亮”將積分榜優勢擴大至16分，不給後方追兵一絲的爭冠希望。
阿申納遭遇了噩夢般的開局，曼市前三次射正目標的射門全部轉化為進球，槍手前33分鐘就0比3落後，和上一場聯賽杯決賽對陣曼市的全場比分完全一樣，只是當時是90分鐘的比賽，本場則是只有三分之一的時間就把該失的失球全丟光了。
開場後，阿申納就對曼市的進攻群毫無辦法，薩內過人如入無人之境，兩個席爾瓦（大衛、貝爾納多）也在禁區附近來去自如，阿申納該犯的錯誤幾乎全犯了，比如穆斯塔菲盯人不緊，拉姆塞和貝萊林連續錯失自己的盯防對象，扎卡和拉姆塞的雙後腰組合對後防完全起不到掩護作用。
第15分鐘，薩內在左側深入敵陣連過4人，橫傳貝爾納多-席爾瓦，葡萄牙國腳禁區邊緣稍微調整遠射左上角，0比1；第27分鐘，又是薩內撕破鎗手防線，德國飛翼左側橫傳禁區，阿奎羅中路吸引兩名防守球員後，將球塞給插上的大衛-席爾瓦，西班牙中場小禁區左側單刀推射近角得手，0比2。
第33分鐘，上半場表現最出色的球員薩內自己也射進一球，大衛席爾瓦直塞，沃克橫傳小禁區，薩內搶在貝萊林前夠到皮球後輕鬆推射空門，0比3。
奧巴梅揚罰失點球
阿申納在下半場找回比賽的感覺，第52分鐘，奧塔門迪禁區內踢倒姆希塔良，主裁判判罰了點球，可惜奧巴梅揚踢點球射門被埃德森撲出，阿申納連最好的奮起直追希望也錯失掉，溫格在場邊不住掩臉搖頭，欲哭無淚。
隨後比賽，曼市放緩節奏逐漸控制回場面，士氣低落的阿申納再難製造威脅。值得一提的是，溫格甚至連一次換人名額也沒用到，可惜“最強”的鎗手終究沒能挽回些許顏面。
輸給英國最佳球隊 溫格：鎗迷噓聲合理
再一次以0比3的比分敗給曼市，阿申納也陷入了主場球迷的倒戈狂噓之中，賽後溫格欣然接受，表示己隊輸給了英國目前最佳的球隊。
溫格首先點評了阿申納本場比賽的表現：“在比賽結束後，我不得不說我們輸給了一直頂級球隊，此時此刻曼市是這個國家裡的最佳球隊。除此之外，他們高水平的發揮和積極的心態，再加上我們士氣低迷，在今晚的這場比賽中起到很大作用。之後在下半場，我們攻了出來，也很好地控制皮球長達20分鐘。我們需要通過那粒點球來獲取一些逆轉勢頭，但（點球沒進）殺死了剩下的比賽。”
隨後在被問到是否經歷過比現在更困難的時期時，溫格稱：“我不知道。我已經完全沒有了充滿壓力的狀態。我不會拿現在的狀況和過去我面臨的狀況進行比較。根據我面臨的狀況進行應對，付出我的全部，繼續付出並專注於下一場比賽，這是我工作的一部分。”
早早落後三球，阿申納只能在球迷倒戈狂噓中作戰，對此溫格回應提問稱：“當你陷入0比3落後時，你是否希望球迷們感到高興呢？我很驚訝你會對此（球迷倒戈）感到驚訝。”
溫格最後仍稱，對球隊的戰鬥力表示有信心：“我們當然還有戰鬥力。對這一點我很自信。在人生中沒有什麼是永恆的，在現實生活中，也沒什麼是永恆的。是否有戰鬥力取決於你如何對現狀做出回應，也取決於你如何用專注和努力來扭轉局勢。”
慘遭三殺每場丟三球 鎗手連內褲都輸掉
1比3、0比3、0比3，這是阿申納本賽季三戰曼市的戰果，單賽季各項賽事慘遭三殺，場場比賽丟失三球，自1975/76賽季以來，首次在聯賽中被“藍月亮”三殺，在積分榜上落後前四名10分之多，說“鎗手”輸光了底褲並不為過。
四天前英聯賽杯決賽，阿申納就是以0比3的比分輸給曼市，並且輸得毫無脾氣，溫格賽後嘴硬說“重要的是贏下下一場交鋒”，但是本場聯賽阿申納“投降”得更快，才33分鐘就0比3落後，比賽還沒踢完半場就失去了懸念。
值得一提，阿申納上一次被曼市雙殺還要追溯到1975/76賽季，從2005/06賽季對陣切爾西以後，阿申納第一次被同一個球隊在同一個賽季裡連勝三場，而且每場比賽都失三球。
2018年輸球最多英超隊
加上此前歐洲聯賽主場敗給弱旅厄斯特松德，阿申納各項比賽已經連續輸了三場，2018年到現在各項比賽阿申納已經輸了七場球，比其他所有其他任何英超球隊輸球場次都更多，完全是保級隊水平。
自1989年3月以後，這是阿申納第一次在聯賽主場賽事裡半場失球達到了三球之多，換句話說，這是阿申納在英超時代從沒有過的恥辱紀錄。阿申納過去也曾經慘敗給切爾西曼聯等隊，不過從沒在主場遭遇這樣恥辱性的快速潰敗。