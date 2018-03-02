賀歲市場燒不起來中文片 票房整體性下滑

（吉隆坡2日訊）今年的大馬賀歲片市場，少了觀眾熟悉的臉孔陪伴，也少了周星馳、成龍、周潤發等大咖壓陣，從數字上來看似乎“熱”不起來，形成今年的中文賀歲片的票房整體性下滑，就連“千萬票房導演”Chiu導也失手，同樣有排山倒海宣傳政策略的《大大噠》，從年二十九至大年十四，上映15天，截至元宵節票房接近450萬令吉（非官方數字），和上一部《OLA BOLA》的1660萬有不少的差距。

去年由成龍掛帥的《功夫瑜伽》以及周星馳監製的《西遊2伏妖篇》，兩部電影從一開畫的票房就一路往上衝，最後分別以3000萬以及2000多萬的總票房笑傲市場，相反地，今年賀歲片上映一周後，票房走勢很緩慢，以梁朝偉主演的《捉妖記2》以650萬成為中文片的票房冠軍，比起去年的票房對比，足足少了一大截。

截至元宵節為止，《捉妖記2》獲得1100萬令吉票房，雖然遠遠把對手拋離，贏完所有賀歲片，不過比起去年的《功夫瑜伽》和《西遊2》，票房數字明顯差好大。

盡管說賀歲檔票房如何下降，唯一不變的是任何一部好萊塢電影在賀歲檔上映，一定都能旗開得勝，稱霸大馬賀歲檔的票房冠軍，今年漫威超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）上映15天，拿下3200萬令吉的票房。

大馬今年亦有3部本地電影一起搶攻賀歲檔，雖然捷豹林大手筆“送錢”回饋支持他電影的觀眾，不過還是刺激不到進場率，眼見票房失利讓他喊難過，《來自星星的傻孩子》上映7天只取得20萬令吉的票房，而由988DJ掛帥的《一家親親過好年》儘管引發同志議題的爭議，依然有205萬令吉票房。

本土電影引不起觀眾的興趣，新加坡著名導演梁志強化身“梁細妹”來搶灘，結果成功擊敗多部大馬及香港電影，成為中文賀歲檔的前三甲票房，衝破608萬令吉票房，看來“橋不怕舊，最緊要受”。