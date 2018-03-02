大鬧學校包圍警局 人象衝突

（特魯必1日訊）沙巴中部特魯必鎮人象沖突進一步升級，繼野象群“推翻”警察局籬笆後，一頭野象今早登堂入室，闖入當地一所國中的食堂，嚇得師生們不敢輕舉亂動。

特魯必人象沖突已逾1個月，雖然州野生動物局官員已捕捉及遷走其中3隻較凶悍的野象，但是為數近20頭野象群至今還是不願離開，繼續在附近油棕園徘徊，更不時進入甘榜和學校，今早則闖進建築物內。

特魯必國民中學寄宿生今早齊集在食堂時，一頭小矮象從食堂左門進入，再由右門離開，嚇得食堂內所有師生都不敢喧嘩，擔心會激怒野象。

無人受傷

比魯蘭警區主任西希華納登警監說，警方接到通知指野象進入學校食堂覓食，嚇壞師生，幸好沒有造成任何人受傷。

昨天上午9時左右，約10頭野象“包圍”特魯必警局，破壞警局籬笆，闖入警局範圍，幸好警員及時與野象保持距離。

野象早前已破壞警局的籬笆，但是昨日進一步破壞籬笆，推倒部分籬笆，闖進警局範圍。

特魯比縣油棕業種植蓬勃，結果導致婆羅洲小矮象失去棲息地，當地不時發生野象闖入甘榜和破壞農作物。

過去一個月來，沙巴野生動物局官員在當地駐守，試圖把野象趕回森林。

5野象被捕3送回森林