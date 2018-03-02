大鬧學校包圍警局 人象衝突

（特魯必1日訊）沙巴中部特魯必鎮人象沖突進一步升級，繼野象群“推翻”警察局籬笆後，一頭野象今早登堂入室，闖入當地一所國中的食堂，嚇得師生們不敢輕舉亂動。
特魯必人象沖突已逾1個月，雖然州野生動物局官員已捕捉及遷走其中3隻較凶悍的野象，但是為數近20頭野象群至今還是不願離開，繼續在附近油棕園徘徊，更不時進入甘榜和學校，今早則闖進建築物內。
特魯必國民中學寄宿生今早齊集在食堂時，一頭小矮象從食堂左門進入，再由右門離開，嚇得食堂內所有師生都不敢喧嘩，擔心會激怒野象。
無人受傷
比魯蘭警區主任西希華納登警監說，警方接到通知指野象進入學校食堂覓食，嚇壞師生，幸好沒有造成任何人受傷。
昨天上午9時左右，約10頭野象“包圍”特魯必警局，破壞警局籬笆，闖入警局範圍，幸好警員及時與野象保持距離。
野象早前已破壞警局的籬笆，但是昨日進一步破壞籬笆，推倒部分籬笆，闖進警局範圍。
特魯比縣油棕業種植蓬勃，結果導致婆羅洲小矮象失去棲息地，當地不時發生野象闖入甘榜和破壞農作物。
過去一個月來，沙巴野生動物局官員在當地駐守，試圖把野象趕回森林。
5野象被捕3送回森林
野生動物拯救單位獸醫黛安娜拉米茲醫生說，該單位已捕捉5頭野象，包括兩隻雄象、兩隻雌象及一隻幼象，其中3頭被遷移到森林保護區的野象，有2頭獲得達瑙基朗野外研究中心裝上衛星定位項圈。
她指出，5頭野象是在附近的村壯、特魯必國中及警局等地落網，而當局也設法引領象群回到森林，讓它們遠離人類。
她聲稱，自人象沖突事件發生以來，該單位人員至今在當地駐守及行動已邁入第37天，設法確保當地村民的生命及財產安全。
黛安娜表示，除了面對諸多的挑戰與風險，該單位人員也面對其他課題，包括交通上的柴油與保養問題、獸醫設備及人手不足問題，而在今早一名護林員從泥濘石區跌倒，被送入醫院就醫。
光明日報