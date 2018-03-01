出手好狠 匪持塑管埋伏店前 搶大山腳東主萬元

（大山腳1日訊）阿兒瑪再發生攫奪案！嬰兒用品店女東主在商店打烊後，一踏出店門就被歹徒用塑管毆打，還被狠摔在地上，當場昏迷，被搶走約1萬3000令吉財物。

攫奪案於2月27日晚上10點多，在阿兒瑪羅佔路輕工業區一間嬰兒用品店發生。

根據閉路電視畫面顯示，穿著黃色連衣裙的鍾姓女東主（42歲）在商店打烊後准備離開，豈料剛踏出店門口，就被歹徒窮追猛打。

她來不及打開店門逃進店，歹徒就抓住她左手後用力摔在地上，並在她昏迷後，再搶走她肩上的手提袋，坐上同黨的摩多離開。

店員來不及支援老闆娘

目擊事發過程的男店員透露，當時店里已打烊，他在柜台收拾，老闆娘和另一名職員先后離開店里不久，他便聽見老闆娘的喊叫聲。

當他衝出去時，一切發生的太快，歹徒得逞後火速離開，現場留下一把黑色塑管，估計造案過程不到10秒。

據觀察，塑管被綁上9個束帶，尾端也被剪成尖銳，形似狼牙，相信揮打在身上時將帶來刺痛。

威中警區主任聶羅斯助理總監發文告說，女事主的丈夫昨日已前往警局報案。

“他是接獲親人來電通知，指其妻子在店門口遇劫，即趕往事發地點，並看見妻子已昏倒在地。”

他說，女事主被送到大山腳一間專科醫院搶救，醫生指女事主的肩膀骨折，左邊頭部因摔倒時撞擊地面而腫脹，女事主較後轉入北海一家私人醫院，昨日下午接受手術後，目前病情穩定。

“女事主被搶奪的手提袋，內有身分證、駕照、多張信用卡及一架手機，損失約1萬3000令吉。”

警疑慣匪犯案