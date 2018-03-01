【英足總杯】孫興民2射1傳 熱刺狂勝英甲隊

（倫敦1日訊）熱刺在英足總杯16強賽重賽主場以6比1大勝英甲球隊羅奇代爾，強勢晉級8強。孫興民貢獻2射1傳，略倫特12分鐘內上演帽子戲法，皮特斯錦上添花。
孫興民2射1傳為熱刺的勝局立下汗馬功勞，若非裁判苛刻，韓國球星甚至可以完成帽子戲法。第6分鐘，孫興民小角度射門使得門將里里斯撲救脫手，拉梅拉補射得手。
不過，主裁判認為補射過程中，突前的略倫特有拉人嫌疑，這球被判無效。第23分鐘，孫興民的進球幫助主隊叩開對方的球門，當時他接到拉梅拉的斜傳後，面對兩名球員的防守，選擇向右橫向內切，隨後一記抽射，皮球劃出一個美麗的弧線直落球門右下角。
兩分鐘後，特里皮爾在禁區內被羅奇代爾防守球員拉倒後，孫興民站在點球點上。孫興民助跑後稍稍停頓一下騙過門將的判斷，右腳勁射將球打入球門右下角。
在孫興民觸球前雙方就有大量球員衝入禁區內，然而主裁判視而不見，示意孫興民罰球違規進球無效的同時，也給韓國天王出示一張黃牌。
孫興民下半場的表現可說是奠定比賽的結局。熱刺的第三個進球，就來自於孫興民的策應。第52分鐘，孫興民送出直塞給小盧卡斯突破禁區橫傳的機會，後者一個橫敲傳到門前後，中路跟上的略倫特輕鬆推射破門得分，幫助熱刺擴大比分優勢。
5分鐘後，小盧卡斯倒三角回傳，孫興民幾個假動作就吸引3名防守球員的注意，而後一路突破至底線附近後傳中給到中路的略倫特，後者高高躍起將球砸進對方球網，4比1。
幾分鐘後，孫興民在禁區內接到拉梅拉的橫傳輕鬆推射空門得手，繼續擴大比分，5比1。這粒進球是孫興民本賽季各項賽事的第13粒入球，繼續鞏固著隊內射腳榜次席的位置。皮特斯在第90分鐘將最終比分鎖定在6比1。
VAR爭議判罰 熱刺2進球被吹
本場比賽使用視頻回放技術（VAR）協助裁判執法，但在比賽中出現不少VAR爭議，當中熱刺2進球被吹。
第6分鐘，孫興民橫傳，對方門將撲球脫手，拉梅拉把球打進球門。就在熱刺球員們開始慶祝進球時，主裁判蒂爾尼卻宣佈進球無效。主裁在觀看視頻回放後確定，在拉梅拉進球前，熱刺中鋒略倫特爭搶球時拉人犯規在先。
孫興民進點球竟吃黃牌
第27分鐘，熱刺球員特里皮爾在禁區邊緣被對方球員多恩拉倒，主裁判一開始判罰的是禁區外任意球，但隨後在場邊VAR裁判的提醒下，他又改判為點球。孫興民主罰點球，他在罰球助跑時有明顯停頓，雖然把點球罰進，但通過視頻回放後，主裁判認定孫興民罰點球違規進球無效，並給他一張黃牌。英國媒體表示，在這個點球過程中，熱刺球迷們先是喜愛上視頻回放技術，但隨後又把視頻回放技術視為敵人，心情起起伏伏。上半場視頻回放就使用4次，每一次在裁判觀看視頻回放時，球員和球迷們都只能等待，這讓比賽變得不再連貫。英媒指出，雖然這場比賽視頻回放技術並未出錯，但主裁判和視頻裁判溝通時花費的時間太多，影響到球迷們的觀賽體驗。
熱刺主帥質疑VAR
熱刺主帥波切蒂諾賽后說：“上半場對於每個人而言都有點尷尬，由於VAR的緣故，大家都無法把精力完全放在比賽上，我不知道VAR對於足球是否有任何幫助。我認為足球最重要的就是那種情感氣氛。這樣的氣氛很容易被VAR所破壞，這樣一來所有球迷以及所有熱愛足球的人們的情感就會受到傷害。我認為人們並不喜歡今天VAR所帶來的判罰。我認為今天所有到現場觀賽的球迷都很不開心，他們的觀賽體驗遭到破壞。如果情況還是沒有好轉的話，我覺得很多球迷會放棄到現場觀戰。”