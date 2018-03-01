【英足總杯】孫興民2射1傳 熱刺狂勝英甲隊

（倫敦1日訊）熱刺在英足總杯16強賽重賽主場以6比1大勝英甲球隊羅奇代爾，強勢晉級8強。孫興民貢獻2射1傳，略倫特12分鐘內上演帽子戲法，皮特斯錦上添花。

孫興民2射1傳為熱刺的勝局立下汗馬功勞，若非裁判苛刻，韓國球星甚至可以完成帽子戲法。第6分鐘，孫興民小角度射門使得門將里里斯撲救脫手，拉梅拉補射得手。

不過，主裁判認為補射過程中，突前的略倫特有拉人嫌疑，這球被判無效。第23分鐘，孫興民的進球幫助主隊叩開對方的球門，當時他接到拉梅拉的斜傳後，面對兩名球員的防守，選擇向右橫向內切，隨後一記抽射，皮球劃出一個美麗的弧線直落球門右下角。

兩分鐘後，特里皮爾在禁區內被羅奇代爾防守球員拉倒後，孫興民站在點球點上。孫興民助跑後稍稍停頓一下騙過門將的判斷，右腳勁射將球打入球門右下角。

在孫興民觸球前雙方就有大量球員衝入禁區內，然而主裁判視而不見，示意孫興民罰球違規進球無效的同時，也給韓國天王出示一張黃牌。

孫興民下半場的表現可說是奠定比賽的結局。熱刺的第三個進球，就來自於孫興民的策應。第52分鐘，孫興民送出直塞給小盧卡斯突破禁區橫傳的機會，後者一個橫敲傳到門前後，中路跟上的略倫特輕鬆推射破門得分，幫助熱刺擴大比分優勢。

5分鐘後，小盧卡斯倒三角回傳，孫興民幾個假動作就吸引3名防守球員的注意，而後一路突破至底線附近後傳中給到中路的略倫特，後者高高躍起將球砸進對方球網，4比1。

幾分鐘後，孫興民在禁區內接到拉梅拉的橫傳輕鬆推射空門得手，繼續擴大比分，5比1。這粒進球是孫興民本賽季各項賽事的第13粒入球，繼續鞏固著隊內射腳榜次席的位置。皮特斯在第90分鐘將最終比分鎖定在6比1。