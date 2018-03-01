SYABAS郵寄賬單 收費暴漲數十倍 水費RM133飆至RM6820

（吉隆坡28日訊）雪州水供公司（SYABAS）今年起在毫無通知的情況下改變水費賬單模式後，水費突然飆升數十倍，令商家大吃一驚，希望當局盡快查明原因及更正，以免無辜被切斷水供。

在甲洞經營洗車店的葉詩晴和西式糕餅店老板黃丹鳳今日向行動黨泗岩沫區國會議員林立迎投訴，指最近收到的水費單，從之前上門抄水錶發水單的模式改成郵寄方式，水費卻突然調高數十倍。

葉詩晴說，她的洗車店經營了14年，每月水費介於100至200多令吉，去年12月水費是133令吉，今年1月水費竟猛飆至6820令吉，令她大吃一驚。

“我在3天前去雪州水供公司投訴，對方說暫時可以不必理會或付費，他們會派人到店來調查。可是，至今都沒有人來。我擔心，若不還水費會受到對付，切斷水供影響作業。”

商家怕斷水影響作業

與此同時，開店十年多的黃丹鳳也面對同樣問題。她以往收到的水費單每月介於400至500令吉，去年12月水費是433令吉，今年1月郵寄過來的水費單卻高達8146令吉，當場把她嚇呆。

她表示，在同排的另一間店舖業者也收到超高的水費單，後者致電雪州水供公司詢問，得到的回應是水費單出錯。

“我不知道發生什麼事，只是不明白為什麼水費會這樣高？上個月甚至還突然制水，在沒有通知下沒有水來。”

暫勿付費 林立迎吁用戶投訴