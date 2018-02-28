團圓缺角 好爸爸疑遭撞後逃 無法為女慶生迎春

（威南28日訊）好爸爸收工回家準備為女兒慶生和過年，詎料途中離奇出車禍喪命，家人度過最悲慟的農曆新年，希望能夠找到目擊者，查清死者是自行翻覆，還是被人撞後逃。
54歲的黃來合是武吉敏惹工業區一間鐵廠員工，本月13日下午5時許下班騎摩多回家途中，在新邦安拔打昔珍珠城住家附近路上出車禍，被路人發現連人帶摩多倒在路上，他被緊急送院搶救後傷重不治。
家人接到通報後趕到現場，黃來合已被抬上救護車，摩多也被移動過。除了死者的坐騎，現場並無其他交通工具停留。
黃來合與妻子馬雅芝（46歲）育有2子2女，23歲的長子黃俊淯在打昔一間紙廠上班，22歲的次女在吉隆坡工作，另2名13及14歲的子女仍在求學。
原收工準備替女慶生
本月12日是黃來合次女的農曆生日，他打電話給女兒送上生日祝福和探問甚麼時候回家過年，女兒說“明天（13日）就回鄉”時，黃來合高興的說：“爸爸買了很多東西要煮給你吃。”
黃來合在13日下午5時許下班準備回家團圓，當天也是工廠收工日，女兒已在下午2時許抵達家門等候爸爸，可是只差一個轉彎就快到住家時，黃來合卻突然發生車禍，與家人永訣。他的遺體停柩治喪3天，在本月15日除夕日舉殯。
處理好黃來合的身後事後就是農曆新年，家人唯有等新年過後才通過媒體尋找目擊者，探查車禍真相。
身體多處重創內出血 家屬疑死者遭撞後逃
死者的姐姐黃彩娥（58歲）說，弟弟的身體多處重創內出血，相信是強大的撞擊力造成，因此家人懷疑撞後逃的可能性非常高。
黃彩娥、馬雅芝及黃俊湇今早召開記者會，呼吁目擊者和當天用死者手機嘗試聯絡家人的女子，聯繫查案官拉茲（012-2684416）或她（017-4773152）。
黃彩娥說，弟弟的手機在當天6時44分、6時46分，以及6時47分分別撥出3通電話，最後一通是她另一名弟弟、也就是來合哥哥的電話。
“這名女子跟我弟弟說，這名相信跟他有關係的男子發生車禍，然後弟弟通知我，我再通知來合的兒子俊淯去到現場了解一下。”
黃俊淯也是打昔紅毛芭（KG）志願巡邏隊隊員，接到姑姑的電話後他通過對講機查詢車禍地點，但他趕到現場時，父親已被救護車載到雙溪峇甲醫院。