團圓缺角 好爸爸疑遭撞後逃 無法為女慶生迎春

（威南28日訊）好爸爸收工回家準備為女兒慶生和過年，詎料途中離奇出車禍喪命，家人度過最悲慟的農曆新年，希望能夠找到目擊者，查清死者是自行翻覆，還是被人撞後逃。

54歲的黃來合是武吉敏惹工業區一間鐵廠員工，本月13日下午5時許下班騎摩多回家途中，在新邦安拔打昔珍珠城住家附近路上出車禍，被路人發現連人帶摩多倒在路上，他被緊急送院搶救後傷重不治。

家人接到通報後趕到現場，黃來合已被抬上救護車，摩多也被移動過。除了死者的坐騎，現場並無其他交通工具停留。

黃來合與妻子馬雅芝（46歲）育有2子2女，23歲的長子黃俊淯在打昔一間紙廠上班，22歲的次女在吉隆坡工作，另2名13及14歲的子女仍在求學。

原收工準備替女慶生

本月12日是黃來合次女的農曆生日，他打電話給女兒送上生日祝福和探問甚麼時候回家過年，女兒說“明天（13日）就回鄉”時，黃來合高興的說：“爸爸買了很多東西要煮給你吃。”

黃來合在13日下午5時許下班準備回家團圓，當天也是工廠收工日，女兒已在下午2時許抵達家門等候爸爸，可是只差一個轉彎就快到住家時，黃來合卻突然發生車禍，與家人永訣。他的遺體停柩治喪3天，在本月15日除夕日舉殯。

處理好黃來合的身後事後就是農曆新年，家人唯有等新年過後才通過媒體尋找目擊者，探查車禍真相。