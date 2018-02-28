金正恩偕父 持巴西護照 曾秘密現身港日

（巴西利亞28日訊）路透社引述5名歐洲安全專家消息，朝鮮領導人金正恩和他的已故父親，90年代曾以虛假資料取得巴西護照，申請簽證前往至少兩個西方國家，並可能曾經到過香港、日本。

路透社取得兩人在1996年獲發的巴西護照影印本，蓋有巴西駐布拉格大使館的印章，護照有效期10年。金正日護照上的出生日期是1940年4月4日，與外界所知他於1941年出生有一年差距。金正恩的護照，出生日期是1983年2月1日，估計護照發出時，他大約是12至14歲。護照上兩人都用假名，並聲稱在巴西聖保羅出生。

假身份申請 稱巴西出生

消息人士指，兩本護照都是合法文件，顯示金正日父子有意到國外旅遊，或企圖建立可行的逃亡路線。報導指，兩人利用護照，向至少兩個西歐國家申請入境簽證，亦可能用作前往巴西、日本及香港。

朝鮮駐巴西大使館拒絕置評，巴西外交部表示會調查；而巴西消息人士指，兩本護照交予領事館供簽發時，是全新而空白的合法文件。

申請2個西方國家簽證

金家成員用假簽證出國，過往亦曾有報導。日本《讀賣新聞》2011年報導，金正恩1991年曾與二哥金正哲秘密到日本旅遊，並到東京迪士尼樂園遊玩。

報導引述情報人員稱，當時年僅8歲的金正恩與10歲的金正哲，在奧地利維也納取得日本入境簽證，其中金正恩是用假名Joseph Pak。金正恩曾在瑞士首都伯恩的國際學校就讀，當時他假扮為大使館司機的兒子。

金正恩的同父異母兄長金正男，2001年持假護照進入日本遊迪士尼被捕，以致失寵，最後連王儲地位也不保，去年在大馬遭暗殺。