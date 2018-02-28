【英超】曼市捧冠士氣空前 槍手誓雪恥

（倫敦28日訊）在英格蘭聯賽杯決賽慘吞曼市3蛋后，阿申納週四在英超聯賽第28輪主場再次迎來曼市，今夏很可能換帥的槍手，將力爭從曼市身上討回尊嚴，一雪前恥！

聯賽杯爭霸戰的慘敗，不但讓溫格的球隊蒙羞，槍迷也重新發出要溫格下課的聲音，而英國媒體更盛傳阿申納會在賽季結束後炒掉溫格，更列出了4名新帥人選。

阿申納如今在英超積分榜上少賽1場名列第6位，但其45分距同是27戰而高居榜首的曼市少了多達27分，無望爭冠，如今連要爭四也面對一定的困難，因為比身前的切爾西少8分，比利物浦和熱刺各少12分和10分，更遠遠落後曼城雙雄。

槍手最近在20場主場比賽有19場保持不敗，基本上只要正常發揮，要復仇並非天方夜譚。然而，該隊大部分主力在聯賽杯決賽表現糟透，厄齊爾、拉姆西和扎卡更被曼聯名宿加里內維爾批評如同夢遊，這無疑降低了球迷對槍手的信心。

溫格也坦承，他非常不願意這麼快就再碰到曼市，因為對手目前士氣空前，槍手本場勝望極低。卡佐拉、拉卡澤特、蒙雷亞爾因傷缺戰，

兩帥變陣再分高下

溫格料把3-4-3陣型換為4-3-3，鋒線上拉姆西位置後移，厄齊爾、奧巴梅揚和伊沃比聯手攻城，中場為扎卡、小威和拉姆西，溫格還拿下右衛錢伯斯，貝萊林位置後撤，與穆斯塔菲、科斯切爾尼及科拉西納奇駐守防線，切赫取代奧斯皮納把關。

瓜迪奧拉贏得他入主“藍月軍團”的首個冠軍之后，對於短短四天后再戰阿申納感到信心十足。曼市在最近25場英超比賽贏了22場。阿奎羅、孔帕尼和大衛席爾瓦都在週日各進1球。

不過，瓜帥的曼市本週的賽程緊密，而且對手皆非同小可，打過阿申納之后，曼市接著在本週日聯賽第29輪主場惡戰切爾西，然后週中就迎來歐冠16強次回合。

人員方面，費南迪尼奧有傷，瓜帥或將4-5-1陣型換成4-3-3陣型，德布勞內、京多安、席爾瓦中場首發，阿奎羅、斯特林和薩內衝鋒陷陣，後防是德佩、沃克、拉波特和斯通斯，布拉沃仍負責把關。

曼市在最近20場比賽中，有17場場均進2球，而阿申納火力也不弱，近16場主場比賽有其中14場場均攻進2球。本場對攻大戰，最終是槍手復仇？抑或是曼市再勝？且拭目以待吧。