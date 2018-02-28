比特幣價高有市 專偷挖礦機捕9人

（沙登27日訊）沙登地區過去一個月發生至少5宗，共153台市價逾百萬令吉的比特幣挖礦機失竊案，經過警方追查後，逮捕了9名分別來自數個盜竊集團的嫌犯，起回29台比特幣挖礦機及29個電源器材。

沙登警區主任美格今天在記者會上說，由於加密貨幣比特幣價高，導致許多人加入成為礦工，結果被不法集團盯上。

他指出，過去一個月，沙登地區就發生5宗盜竊比特幣挖礦機案，因此警方接獲投報後，已馬上展開追緝行動。

行動中起獲29電源器材

他說，警方從上週六，成功掌握數個匪黨的線索後，先後展開5起突擊行動，分別在雪州、隆市和砂拉越古晉等地區展開5項逮捕行動，逮捕9名年齡介於20至40歲的男竊匪。

他透露，警方在連串逮捕9名專偷比特幣挖礦機的匪徒行動中，也起回29台比特幣挖礦機及29個電源器材。

美格說，這批落網的嫌犯，包括巫裔、華裔及錫克裔，當中有犯罪前科，也包括購買賊贓的買家，警方還在追查他們共涉及多少宗同類案件。

他指出，警方援引刑事法典第379（偷竊）、457（破門行竊）及411（藏有賊贓）條文調查此案。

上網廉價出售賊贓