李金友公開信抨納茲里 你很粗魯 納茲里欣慰郭鶴年澄清 我不道歉

（八打靈再也27日訊）旅遊部長拿督斯里納茲里指大馬首富郭鶴年忘恩負義，並促他交出公民權的言論引起反彈，同樣是大馬著名企業家，即綠野集團執行主席丹斯里李金友今日發公開信，批評納茲里雖為尊貴的部長，但講話卻不尊貴，而是非常粗魯（banyak kasar）。

李金友說，在民主制度下，尤其是君主立憲民主制度，國家排第一位，政黨可來可去，政客更不用說，政治人物在選舉後，只有5年任期，任何人包括郭鶴年都不應效忠政黨、政府，應效忠的是國家及代表國家的君主。

支持或反對是民主權

“支持或反對任何政黨，是民主自由的權利。”

他指本身撰寫公開信的目的与動機，是認為納茲里貴為部長，但講話不尊貴，並以國語“YB tidak YB，Tapi kasar，banyak kasar”形容部長的言論。

“你必須謹記，牢牢的記住，你是部長，拿國家的薪水，花各族人民血汗的稅金，這里頭有大量的華人繳的稅，其中一定也有小部分是郭氏集團繳的稅，人民大眾繳各種各樣的稅，讓你過著舒適生活，出入有汽車飛機、傭人秘書及有大房住。”

“還有你任意撥款，隨意花費的公款，都是辛勤工作大眾的錢，企業冒著風險，賺錢給稅、賠錢破產，給國家繳的稅，當你自己要求選擇成為政府公眾公務員，拿國家薪水，只有5年的任期，不像公務員是終身委任，聘請考核進來的。”

他說，其次則是在君主立憲國家，選舉後讓部長和其政黨執政5年，但任期屆滿後，納茲里和國陣都須接受重新要求考核，因政黨屬於國家，而不是國家屬於政黨。

任期屆滿須重新考核

“你選擇做為公務員，5年屆滿，你與你的政黨，須接受重新考核，你可能是做了太多屆了，無本生意，忘記了收入与付出都應該成正比，忘記了如何奉行民主制度，以為這個國家屬於政黨所有。”

李金友也表示，郭鶴年在大家心目中不是一般的華人，其道德人品，是各族人民應學習的榜樣，更是受人尊重的世界華人。

“他是我們驕傲的中華兒女，我們敬重他、愛護他，你的粗言穢語，亳無風度的挑戰，傷害了他，也傷害了國家，郭老的大度，相信他不會要求你道歉，作為你個人，我也不會要求你道歉，但是從國家角度我要求你道歉，因為你是部長更是文化部長，領了大眾的薪水，花的是國家的錢，代表者國家文化。”

他促請大家共同學習伊斯蘭與儒家的共同價值觀，為國為民、知錯能改、孝親敬老、善莫大焉。

納茲里：為維護首相嗆聲 郭鶴年早否認就不致此

（吉隆坡27日訊）昨日開腔嗆“糖王”郭鶴年，並促他交出大馬公民權的旅遊與文化部長拿督斯里納茲里，今日表示他不會對這番言論道歉，因為他的言論是在郭鶴年否認資助網媒及政黨以推翻政府前所發表。