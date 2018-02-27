【英超】溫格“無杯”危機再現 4帥列候選

（倫敦27日訊）阿申納在聯賽杯決賽以0比3慘敗給曼市，無緣冠軍。球員們糟糕的表現，讓溫格千夫所指。這一場失利，讓溫格再度遭遇到下課危機！

據《每日郵報》透露，阿申納將在賽季結束時審視溫格的執教前景，屆時他們很可能會終結溫格長達22年的統治。阿申納甚至已經開始選擇接班人，德國主帥勒夫、前利物浦主帥羅傑斯、摩納哥教練雅爾丁、瓜帥助教阿爾特塔，都是潛在人選。

消息源向媒體透露，阿申納在聯賽杯決賽輸球後，溫格受到高層更嚴格的審視，他們將評估溫格是否適合繼續執教。賽季末評估溫格的一個最重要指標是歐冠資格，目前阿申納在英超落後第4名熱刺10分，而歐聯杯奪冠是晉級歐冠的另一捷徑。

溫格是在去年夏天和阿申納續約，當時簽訂的合同是到2019年夏天。然而本賽季聯賽爭四概率不大、足總杯出局、聯賽杯無緣冠軍、歐聯16遭遇到AC米蘭……顯然又是一個糟糕的賽季。

在溫格接班人候選名單中，勒夫、羅傑斯、雅爾丁等都有出色的履歷，阿爾特塔雖然尚未有過一線隊執教經驗，但他曾是阿申納球員。

週五再戰曼市

前兩個賽季，溫格還可以用沒花錢引援作為借口，但去年夏天，溫格高價買來了拉卡澤特。今年冬窗又簽下姆希塔良和奧巴梅揚。不過，阿申納的實力依然沒有起色，球隊的戰鬥慾望很低，球員在場上如同散步，經常被外界批評。

聯賽杯決賽後，許多槍迷再次呼吁要溫格下課。大馬時間本週五凌晨，阿申納將在主場進行的英超第27輪再戰曼市，《每日鏡報》相信槍迷屆時會倒戈，“wenger out”將再現酋長球場。

阿申納大股東的長子約什-克倫克，被視為槍手未來主席，近期頻繁出現在阿申納的訓練場，《每日鏡報》認為，他可能要推行槍手的改革，而溫格或成為他開刀的對象。

據悉，摩納哥主帥雅爾丁是接替溫格的第一人選，而勒夫是第二候選。此外，礦工隊主帥豐塞卡、謝爾迪主帥羅傑斯以及阿爾特塔都是阿申納考察的目標。《每日鏡報》最後指出，阿申納今夏很可能會換帥，事實是否如此？且拭目以待。