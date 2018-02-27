千萬劫案揭案中案 港警逮印度恐怖分子

（香港27日訊）香港警方近日偵破一宗巨款搶劫案，逮捕3名印裔男子，卻意外揭發其中一名疑犯是國際刑警紅色通緝令追緝的印度恐怖分子，不僅在印度境內犯案累累、擁槍彈、金援恐怖組織，並於2016年跨國主導震驚印度的劫獄案，犯案過程宛如電影情節。目前，印度政府循外交管道，向香港政府要求引渡這名恐怖分子回國受審。

落網的29歲印度男子拉曼吉星，暱稱“羅米”，在印度出生，早年曾在香港讀書，並取得香港身份證，其後返回印度期間接連犯下多宗嚴重罪案，直到近日涉嫌尖沙嘴一宗4.5億日圓（約1645萬令吉）劫案才落網。由於警方其後發現其同時涉及2017年另一宗南亞兵團劫案，連串案件，引發印度警方注意，向香港警方發出查詢，經雙方交換資料，才揭發羅米的真實身份。

在港策劃家鄉殺警劫獄

印度當局指，羅米在2016年在旁遮普邦犯下搶劫、偷車、企圖謀殺、販毒、走私軍火等嚴重罪行被捕，囚禁2個月後獲准保釋。雖被執法人員沒收護照，但他同年7月成功潛逃到香港。

印度警方懷疑羅米是2016年納布哈越獄事件主謀，在香港土瓜灣一棟大廈的板間房設立控制室策劃行動，並出資協助其他罪犯逃獄，密謀將同黨運至香港。

印度要求引渡回國受審

事件中，約10名武裝分子假扮警察闖入旁遮普邦納布哈監獄，射殺警衛救走6名囚犯，逃獄犯人包括巴基斯坦恐怖分子高恩德爾。除了出資助黨羽越獄，羅米亦協助逃犯們物色安全屋及提供假護照，但最終其黨羽未能成功離開印度。

國際刑警組織在接獲印度司法部求助後，向羅米發出紅色通緝令，但一直未能成功拘捕他。

香港大律師陸偉雄說，不同地方引渡罪犯回國受審的法律程序非常複雜，按照國際慣例，罪犯要於所在地就其所犯罪行服刑期滿後，才可被安排引渡回國；另一方面，還要視乎罪犯被引渡回國的意願，若罪犯拒絕接受引渡，該國政府便要舉出有力證據以證明罪犯的罪行，再由罪犯所在地法庭審核，若證據充足，即使罪犯不願意也須回國。但由舉證至獲准引渡，一般可能需以年或以上時間。

陸偉雄認為，相信印度當局會視乎在港落網的罪犯所犯罪行及刑期，再作申請引渡回國的決定。曾遭港黑幫招攬

自稱IS分支成員