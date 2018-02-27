郭鶴年駁斥金援政黨指控 我沒倒政府

（吉隆坡26日訊）馬來西亞首富郭鶴年嚴正澄清，他並非如網媒《今日大馬》所指稱的，為了推翻現任政府而資助網媒《透視大馬》或數個政黨，有關報導已形成嚴重誹謗。

郭鶴年辦公室今日發文告強調，上週出現一些污衊郭鶴年對馬來西亞付出的決心與國家民主議程誠信的報導；而指控郭鶴年忘根更是完全的錯誤。

“郭鶴年高度尊重那些畢生都在竭盡所能，為馬來西亞人的福祉作出貢獻的國家領袖。”

文告說，《今日大馬》於2月21日及23日刊登的3篇文章對郭鶴年提出錯誤指控，包括指郭鶴年資助《透視大馬》及數個政黨，以推翻馬來西亞政府、啟動操縱馬來西亞政治進程與民主體制的運動、與國陣政府對立，以及指郭鶴年是種族主義和華裔沙文主義者。

文告說，在《今日大馬》刊登上述文章後，一些新聞網站如《當今大馬》、《新海峽時報》、《星報》、《馬來郵報》、《馬來西亞前鋒報》及《每日新聞》等，也進一步刊登相關文章。

文告說，郭鶴年全盤否認這些子虛烏有的指控，尤其《今日大馬》數篇文章所作出指控並不確實，對他的攻擊更是不公平及不合理，已構成非常嚴重的誹謗。

“郭鶴年嚴正看待這些毫無根據的指控，並保留對《今日大馬》和文章作者採取必要行動的權利，以釐清這些惡意文章中的不實指控。”