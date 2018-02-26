【米都劫殺奪命案】不執着錢財卻慘遭殺害 媽曾勸別抗匪

（亞羅士打26日訊）慘遭凶徒擊破頭、打斷鼻樑骨、勒頸劫殺奪命的71歲華裔老婦高福英，遇害前夕獲知四女兒家入賊後，曾一再提醒孩子們若有賊入屋，千萬別反抗，就任他們取走物品，最重要是保住性命，不料自己卻死於非命。

與死者同住的三女兒張燕君（42歲）指出，母親看錢不重，她深信母親昨日撞見劫匪入屋洗劫時，絕對不會與對方發生衝突，加上母親諳國語，因此會好好與對方交談，只是最終還是遭匪徒置於死地。

她說，早期母親與妹妹張燕欣（41歲）同住時是住在家樓下房間，母親當時還假設性說，如果有天她在房內聽到外面客廳有賊入屋，就會利用手機撥打客廳內的電話，以嚇怕毛賊。

母曾讚住家治安好

“母親還說，如果真的撞見劫匪，千萬別對抗，就任對方取走物品，最重要是保住性命。”

張燕君今早在斯里馬來西亞園住家為母親打理治喪事務，接受媒體訪問時說，妹妹張燕欣位於達麗雅園住家是於昨早凌晨被毛賊入屋偷竊。

她透露，母親昨早與她閒聊時還大讚其住家一帶治安良好，住家旁是大路，時不時有警車巡邏，但萬萬沒想到，母親卻在當天遇害。

她說，住家左鄰右舍都有鄰居，當地一帶治安都良好，其住家在約十年前是有發生過毛賊偷走住家前的鞋子後，但近年來都鮮少聽聞附近一帶發生毛賊入屋洗劫事件。

她透露，昨日她原本返家後，準備載母親到妹妹張燕欣住家了解屋子遭入賊情況，而鮮少出門的母親中午時也答應一起外出。

“我昨日下午2時出門前，在屋後院曬好衣服後，有把後門給關上，門旁的百葉窗也沒打開。但當我約6時回家時，發現母親沒在客廳內，但後門和百葉窗打開了，桌上也有汽水和罐裝新年餅的蓋子也打開了。”

她說，當她進其房間時發現電視機打開著，但聲量調小聲了，而這時她驚駭發現母親躺在地上，身上被一堆衣物覆蓋著。當她掀開那些衣物，發現母親滿臉都是血，鼻子至頸項被綑綁勒住。

她指出，當下她用力將母親頸項的一層層綑綁物都鬆綁，其母親頸項是被綑綁5層，即第一層是護膝墊、第二和第三層是腰帶，以及外層是繞頸兩圈的毛巾，全都綁緊打死結。

返家發現母仍有體溫

她悲慟的說，母親是慘遭兇徒揮拳打斷鼻樑骨、頭部受傷頭破血流，更被兇徒多層綑綁頸項奪命，手法非常凶殘。

“母親頭部也受傷，血水從頭部不斷流出，當下我發現母親還有體溫，因此我和丈夫將母親抱住房間外急救，但最終還是證實母親已氣絕。”

惟她深信，母親才遇害不久，因頭部受傷的血水還未呈凝固，身體也尚有體溫。因此她推斷，兇徒是在她和丈夫及女兒在回家前不久才從家後門逃走。

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