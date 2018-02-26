【米都劫殺奪命案】不執着錢財卻慘遭殺害 媽曾勸別抗匪

（亞羅士打26日訊）慘遭凶徒擊破頭、打斷鼻樑骨、勒頸劫殺奪命的71歲華裔老婦高福英，遇害前夕獲知四女兒家入賊後，曾一再提醒孩子們若有賊入屋，千萬別反抗，就任他們取走物品，最重要是保住性命，不料自己卻死於非命。
與死者同住的三女兒張燕君（42歲）指出，母親看錢不重，她深信母親昨日撞見劫匪入屋洗劫時，絕對不會與對方發生衝突，加上母親諳國語，因此會好好與對方交談，只是最終還是遭匪徒置於死地。
她說，早期母親與妹妹張燕欣（41歲）同住時是住在家樓下房間，母親當時還假設性說，如果有天她在房內聽到外面客廳有賊入屋，就會利用手機撥打客廳內的電話，以嚇怕毛賊。
母曾讚住家治安好
“母親還說，如果真的撞見劫匪，千萬別對抗，就任對方取走物品，最重要是保住性命。”
張燕君今早在斯里馬來西亞園住家為母親打理治喪事務，接受媒體訪問時說，妹妹張燕欣位於達麗雅園住家是於昨早凌晨被毛賊入屋偷竊。
她透露，母親昨早與她閒聊時還大讚其住家一帶治安良好，住家旁是大路，時不時有警車巡邏，但萬萬沒想到，母親卻在當天遇害。
她說，住家左鄰右舍都有鄰居，當地一帶治安都良好，其住家在約十年前是有發生過毛賊偷走住家前的鞋子後，但近年來都鮮少聽聞附近一帶發生毛賊入屋洗劫事件。
她透露，昨日她原本返家後，準備載母親到妹妹張燕欣住家了解屋子遭入賊情況，而鮮少出門的母親中午時也答應一起外出。
“我昨日下午2時出門前，在屋後院曬好衣服後，有把後門給關上，門旁的百葉窗也沒打開。但當我約6時回家時，發現母親沒在客廳內，但後門和百葉窗打開了，桌上也有汽水和罐裝新年餅的蓋子也打開了。”
她說，當她進其房間時發現電視機打開著，但聲量調小聲了，而這時她驚駭發現母親躺在地上，身上被一堆衣物覆蓋著。當她掀開那些衣物，發現母親滿臉都是血，鼻子至頸項被綑綁勒住。
她指出，當下她用力將母親頸項的一層層綑綁物都鬆綁，其母親頸項是被綑綁5層，即第一層是護膝墊、第二和第三層是腰帶，以及外層是繞頸兩圈的毛巾，全都綁緊打死結。
返家發現母仍有體溫
她悲慟的說，母親是慘遭兇徒揮拳打斷鼻樑骨、頭部受傷頭破血流，更被兇徒多層綑綁頸項奪命，手法非常凶殘。
“母親頭部也受傷，血水從頭部不斷流出，當下我發現母親還有體溫，因此我和丈夫將母親抱住房間外急救，但最終還是證實母親已氣絕。”
惟她深信，母親才遇害不久，因頭部受傷的血水還未呈凝固，身體也尚有體溫。因此她推斷，兇徒是在她和丈夫及女兒在回家前不久才從家後門逃走。
孫女發現外婆躺衣堆
張燕君說，她6歲女兒自小由她母親一手帶大，由於女兒是早產嬰兒，她母親特別呵護她。女兒與她同時發現母親遇害，而女兒在事發後至今一直無法釋懷，更不願大人提及外婆遇害事情。
她說，當時打開房門和亮燈，是小女兒第一位發現外婆躺在地上衣堆內，更語出驚人的說：“婆婆死在地上。”
她指出，女兒每次返家都會高喊：“婆婆，我回來了！”。但昨日外婆卻沒給回應。
她說，事發後，女兒一聽到大人議論此事時，都會掩住雙耳要大家別再說，更不斷說外婆只是去醫院。
“女兒整晚都無法入眠，時不時問外婆回家了嗎？還自責自己不乖惹外婆生氣了又沒即刻道歉。”
她說，她會嘗試安撫女兒情緒，若有需要，也會尋求心理醫生為女兒進行心理輔導。
獨自養大5子女
死者高福英也是單親媽媽，生活節儉，40年來打幾份工將5名子女養大成人，原本打算在今年農曆新年後輪流到子女家居住享受天倫樂，但願望已無法實踐。
張燕君說，母親30年前就有脊椎病，但不影響行動。晚年時每天早上六七點起床後，就會在家旁除草和打理小菜園。
母罕有答應到檳過年
張燕君透露，以往他們一家人都會新年除夕晚共進團圓飯，但今年母親卻反常叫她提早回檳城與家婆過年，因此今年團圓飯，少了她這位女兒。
她說，平時母親鮮少出門，今年新年在家人說服下，才答應與家人到檳城與她度假歡慶新年。
“母親當時還跟我們說，這次新年家裡特別熱鬧，來了很多親戚，也有一些晚輩給她派發紅包。”
三女稱今年非好年
張燕君說，2018年對她和家人而言不是很好的一年，開年來負面事件接踵而至。
她透露，其6歲女兒上月初不知何故短暫失憶，須入院8天治療和觀察。其妹妹住家昨早又遭毛賊入屋偷竊，而他們最敬愛的母親昨日則遭遇不幸。
警謀殺角度調查
吉州刑事調查組主任米奧法力指出，警方是援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案，目前還未有嫌犯落網。
他說，死者遺體已送往米都蘇丹娜峇希雅醫院，死者剖驗報告證實，死者是因頭部受重創而死。
他說，死者遺體於今早10時開始剖驗至下午2時45分結束。死者後腦有受傷，疑是被硬物致傷所致。
他指出，初步調查，嫌犯是從後門潛入，後門也沒撬開痕跡，因此相信事發時沒上鎖。同時，警方懷疑兇徒有1至2人，而死者女兒透露，匪徒竊走了約1萬令吉金飾、平板電腦和幾只手錶。
另外，警方科學鑑證組昨晚到場搜證，警方也派出警犬到場協助調查。據了解，警方科學鑑證組人員在案發現場是取得7個可疑指紋，但身分有待鑑定。
死者高福英昨日獨自在家時，慘遭兇狠劫匪入屋行兇，額頭被打致頭破血流，更被兇徒以護膝墊、腰帶和毛巾緊緊打死結勒頸奪命。女兒是在下午約6時返家後揭發這起命案。
家屬決定在斯里馬來西亞園住家為死者治喪，定於3月1日舉殯。