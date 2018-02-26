【英格蘭聯賽杯】鎗手3球慘敗恥辱 曼市5次捧英聯賽杯

（倫敦26日訊）曼市在倫敦溫布利球場舉行的英聯賽杯決賽以3比0完勝“鎗手”阿申納，阿奎羅、孔帕尼和大衛-席爾瓦先後進球。曼市第5次奪得英聯賽杯冠就，也是瓜迪奧拉執教曼市後的首個冠軍。

第6次打入英聯賽杯決賽的曼市期待第5次奪冠，而阿申納此前7次打入決賽僅2次折桂。熱蘇斯傷癒回歸曼市替補席。阿申納輪換7人，厄齊爾和奧巴梅揚回到首發。

瓜帥執教曼市首冠

由於地處倫敦，阿申納成為“主隊”。但0比3的比分，卻讓鎗迷又一次陷入絕望中。阿申納的本場表現實在是糟糕。技術統計顯示，阿申納在絕大多數數據上均處於下風：射門5對12，射正2對3，角球2對7，威脅球2對9，控球率43.4%對56.6%，傳球次數416對548，傳球成功率75.48%對83.03%。

阿申納踢得沒骨氣

阿申納前鋒奧巴梅揚被寄予厚望，但他在第7分鐘時球門區內的連續兩次射門最終被曼市門將布拉沃沒收。球隊中場核心厄齊爾的傳球成功率，只有76%，而在他的38次傳球中，竟然只有一記威脅球。阿申納後衛穆斯塔菲失誤而直接導致第一粒丟球。

更讓人們憤怒的是阿申納球員的態度，他們甚至在冠軍戰中早早放棄。加里-內維爾比賽期間怒批阿申納球員說：“拉姆西在散步，扎卡在散步，厄齊爾在散步，阿申納很多球員都這樣。請不要在溫布利散步，不要在比賽場上散步，這讓人難以置信，快跑起來吧！他們是絕對的恥辱，他們竟然提前放棄了，沒有骨氣！”

當阿申納丟掉第3球後，看台上的一名小球迷傷心的哭了。顯然，這是阿申納球迷的眼淚。

溫格：曼市進了越位球

阿申納主帥溫格賽后說：“我認為我們有點不走運。第二個球對本場比賽來說十分重要，我剛剛又看了一遍，對我來說這是一個百分之百的越位球。我覺得今天一切都跟我們作對，第二個球越位了，我不知道是誰坐在VAR的面前，我剛才又看了一遍回放。你怎麼能坐在那兒看著VAR卻沒有給出越位的判罰呢？對我來說這簡直是一個謎！”

阿申納在比賽中有機會率先取得進球，但奧巴梅揚卻沒有把必進球踢進去。溫格說：“我們錯過一個絕佳的機會，在那之後我們犯了一個大錯，丟掉第一個球。上半場我們把曼市限制得非常好。下半場我們開場踢得不好，但我們很不走運，因為第二個球是個越位球，丟掉第二個球之後，我們已經沒有辦法了。”