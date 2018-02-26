當兵前為咖啡店開幕 GD向粉絲道別

（首爾26日訊）現年29歲的韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD），過去一年除了忙於巡唱外，其餘時間都留在濟州島為其咖啡店“Untitled,2017”及保齡球場做準備，咖啡店周一正式開幕，保齡球場則於下月開張。

咖啡店開幕禮原定於大馬時間周一下午2時舉行，不過GD遲到半小時才現身，同場更有YG老闆楊賢碩；GD穿上西裝及戴上太陽眼鏡，甫出場即令現場粉絲瘋狂尖叫。

GD在工作人員陪同下步入會場，沿途見到粉絲都有微微鞠躬及打招呼，上台後即發言：“大家好，入伍前最後一次現身公開場合，十分緊張。多得楊賢碩社長等人的幫忙，才可以開到這次的咖啡店及保齡球場，在入伍前出席這麼有意義的場合，覺得十分榮幸，希望大家當GD cafe只是普通的咖啡店，可以成為大家好好休息的空間，我會好好當兵回來。”

GD表現風騷，大擺姿勢任拍，又不時展示笑容，一改以往cool爆形象。打手印儀式時，GD出盡力一邊打手印，一邊望鏡頭讓記者拍照，十分合作。之後GD走入cafe內，粉絲一度突破防線衝前包圍cafe，最後要出動保安維持秩序。GD入cafe招呼一眾嘉賓後，在六七名保安人員陪同下離開現場，粉絲又發出尖叫聲歡送。

明日入伍的GD，將闊別粉絲21個月，預計在2019年11月26日退伍。