郭鶴年被擺上台 柏特拉：資助火箭倒國陣

（吉隆坡25日訊）由部落客拉惹柏特拉所經營的新聞網站《今日大馬》，早前上傳了“郭鶴年最後的機會換政府”與“郭鶴年要華人掌政馬來西亞”的兩篇爭議性文章後，隨即引起多名巫統領導層的反彈，公開指責郭鶴年，並要這名馬來西亞首富不要忘恩負義。

拉惹柏特拉在兩篇文章中，聲稱以民主行動黨領導的政府取代巫統領導的政府是郭鶴年的議程，而為了達到這個目標，因此需要“馬來海嘯”的出現，表面上是馬來人牽制馬來人，實際上卻是華人在背後進行操控與拉弦。

他也聲稱，親行動黨網站《透視大馬》獲得郭鶴年資助，以推動華人的議程，而《透視大馬》總編輯兼董事經理扎哈巴沙迪的胞姐法麗達貝昆是總檢察長丹斯里阿班迪的妻子，也確保網站免於受到對付。

他表示，郭鶴年被指於1987年及1998年支持前巫統黨員對抗巫統的行動後，又於2015年趁巫統內部分裂時，再次支持前巫統黨員對抗巫統的行動。

他揭露，摧毀巫統的唯一方法是將其分解為A、B兩隊，然後支持一方對抗另一方，或支持雙方相互對抗，而這一直是郭鶴年所慣用的手法。

最先警告郭鶴年勿忘恩負義（Kacang Lupakan Kulit）的是農業與農基工業部副部長達祖丁，爾後譴責郭鶴年的則是聯邦直轄區巫青團團長拿督莫哈末拉茲蘭和巫統最高理事拿督莫哈末卜艾。

莫哈末拉茲蘭告訴《每日新聞》，郭鶴年必須緊記他擁有如今的地位，是國陣政府過去所給予的機會。“如果指控屬實，他可能就是忘恩負義，忘記他營生的地方以及是誰給他機會。”

“事實上，郭鶴年不曾幫助馬來商家，他更加照顧華人。”

莫哈末卜艾表示，如果郭鶴年確實支持行動黨，以讓華人能夠在馬來西亞掌政，行動黨也得必須就是否要華人領導政府表達立場。

“行動黨是否也要消除新經濟政策及反對馬來人的特權？還有，郭鶴年是否是行動黨政治資金的主要來源？”

他說，既然郭鶴年已經離開馬來西亞多年，也就無需再介入國家的事務。

另一方面，《馬來西亞前鋒報》專欄作者阿旺士拉末說，如果《今日大馬》對郭鶴年的各種指控屬實，是一件讓人難過但卻不讓人驚訝的事。

他在文章中說，因為國陣政府而變得富裕後，郭鶴年卻選擇支持行動黨，這不但是忘恩負義，更是恩將仇報，反咬回饋者一口。

郭鶴年未作出解釋

“郭鶴年所犯的最大錯誤，除了將帶走他在國內賺取的財富及資助《透視大馬》，而且還是沙文主義者、反政府及反巫統的，幫助行動黨推翻政府。”

郭鶴年或相關者至今仍未針對《今日大馬》的一系列指控作出解釋或否認。

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