郭鶴年被擺上台 柏特拉：資助火箭倒國陣

（吉隆坡25日訊）由部落客拉惹柏特拉所經營的新聞網站《今日大馬》，早前上傳了“郭鶴年最後的機會換政府”與“郭鶴年要華人掌政馬來西亞”的兩篇爭議性文章後，隨即引起多名巫統領導層的反彈，公開指責郭鶴年，並要這名馬來西亞首富不要忘恩負義。
拉惹柏特拉在兩篇文章中，聲稱以民主行動黨領導的政府取代巫統領導的政府是郭鶴年的議程，而為了達到這個目標，因此需要“馬來海嘯”的出現，表面上是馬來人牽制馬來人，實際上卻是華人在背後進行操控與拉弦。
他也聲稱，親行動黨網站《透視大馬》獲得郭鶴年資助，以推動華人的議程，而《透視大馬》總編輯兼董事經理扎哈巴沙迪的胞姐法麗達貝昆是總檢察長丹斯里阿班迪的妻子，也確保網站免於受到對付。
他表示，郭鶴年被指於1987年及1998年支持前巫統黨員對抗巫統的行動後，又於2015年趁巫統內部分裂時，再次支持前巫統黨員對抗巫統的行動。
他揭露，摧毀巫統的唯一方法是將其分解為A、B兩隊，然後支持一方對抗另一方，或支持雙方相互對抗，而這一直是郭鶴年所慣用的手法。
最先警告郭鶴年勿忘恩負義（Kacang Lupakan Kulit）的是農業與農基工業部副部長達祖丁，爾後譴責郭鶴年的則是聯邦直轄區巫青團團長拿督莫哈末拉茲蘭和巫統最高理事拿督莫哈末卜艾。
莫哈末拉茲蘭告訴《每日新聞》，郭鶴年必須緊記他擁有如今的地位，是國陣政府過去所給予的機會。“如果指控屬實，他可能就是忘恩負義，忘記他營生的地方以及是誰給他機會。”
“事實上，郭鶴年不曾幫助馬來商家，他更加照顧華人。”
莫哈末卜艾表示，如果郭鶴年確實支持行動黨，以讓華人能夠在馬來西亞掌政，行動黨也得必須就是否要華人領導政府表達立場。
“行動黨是否也要消除新經濟政策及反對馬來人的特權？還有，郭鶴年是否是行動黨政治資金的主要來源？”
他說，既然郭鶴年已經離開馬來西亞多年，也就無需再介入國家的事務。
另一方面，《馬來西亞前鋒報》專欄作者阿旺士拉末說，如果《今日大馬》對郭鶴年的各種指控屬實，是一件讓人難過但卻不讓人驚訝的事。
他在文章中說，因為國陣政府而變得富裕後，郭鶴年卻選擇支持行動黨，這不但是忘恩負義，更是恩將仇報，反咬回饋者一口。
郭鶴年未作出解釋
“郭鶴年所犯的最大錯誤，除了將帶走他在國內賺取的財富及資助《透視大馬》，而且還是沙文主義者、反政府及反巫統的，幫助行動黨推翻政府。”
郭鶴年或相關者至今仍未針對《今日大馬》的一系列指控作出解釋或否認。
林吉祥：從政53年 沒拿郭一分錢
（峇株巴轄25日訊）行動黨國會領袖林吉祥強調，他從未拿過郭鶴年或其侄兒郭孔懷一分錢，並抨擊巫統及國陣製造假新聞來打擊行動黨。
林吉祥在峇株巴轄與民眾進行“吉祥賀年齊撈生”活動後，針對這項課題回應說，過去巫統也曾指他收取敦馬哈迪的10億令吉及來自以色列的逾10億令吉資助，但都是惡毒的假新聞。
“我在53年的從政生涯中，從未收過郭氏或其他人的一分錢，但卻一再面對這類不實指控。”
因此他認為，首相署部長拿督斯里阿莎麗娜要成立一個特別委員會打擊假新聞，根本無法讓人信服，他認為是用來對付希盟及公民社會的“武器”，並協助打壓一馬公司醜聞等對國陣不利的訊息。
林冠英促東姑安南出示證據
（檳城25日訊）行動黨秘書長林冠英嚴正駁斥大馬首富丹斯里郭鶴年資助行動黨的說法，他敦促國陣總秘書拿督斯里東姑安南出示證據。
他說，郭鶴年已長居香港，對方何時資助過行動黨，身為秘書長的他怎麼會不知道？他還說，“如果真的有，就好咯！”
他指出，國陣發表這項指控卻拿不出證據，單憑一張共餐照片就誣衊郭鶴年資助行動黨，這顯示國陣的幼稚政治行為。
諷憑共餐照誣衊很幼稚
林冠英也是檳州首席部長，他今午出席柑仔園區州議員佳日星新春門戶開放時，不點名的揶揄某“上層人士”（Orang Atas）不知民間疾苦，百姓只吃每公斤26令吉的普通米，那人卻吃每公斤貴達600令吉的藜麥。
他說，希盟政府執政檳州10年，改善了檳州多方面，包括獲得廣大商家的贊助，在全檳掛上多達5萬盞燈籠，把檳州打造成國內最具農曆新年味兒的地方。
魏家祥：純粹炒作
（新山25日訊）首相署部長拿督斯里魏家祥認為，大馬首富丹斯里郭鶴年被指資助行動黨倒國陣的課題，純粹為炒作。
他質疑部落客的說法欠缺可靠度，沒有論證，不能令人心服口服。
“郭鶴年是一名堂堂正正的商人，所謂明人不做暗事，他也來自新山，新山人都知曉他的為人。”
魏家祥今午在新山出席柔州7所增建和搬遷華小協調會議後，在記者會受詢及此課題時，發表看法。
他說，郭鶴年資助行動黨并非“天下皆知”，惟有天下皆知的事，大家才能客觀的評論。
“這是部落客的說法，主觀的評論對當事人未必公平，我們應該實事求是。”
沙里爾：不記得郭參與政治
（新山25日訊）新山區國會議員兼聯邦土地發展局主席丹斯里沙里爾說，郭鶴年是柔佛人，是一名非常勤奮的商人，對國家和華社貢獻良多，但他不記得郭鶴年曾經參與政治。
他表示，柔佛人都很熟悉郭鶴年的背景，也很熟知他的家人和兒女，而他把自己的經歷寫成書，是他的自由。
沙里爾在新山出席一項新春慈善活動接受媒體詢問時說，“我沒有看過郭鶴年的書，所以我不清楚到底是什麼事情。”
他透露，郭鶴年離開馬來西亞糖廠時，把產業轉售給聯邦土地發展局。
廖中萊：不宜評論
馬華總會長拿督斯里廖中萊，針對郭鶴年資助行動黨推翻國陣政府的指控表示不願置評。
他說，根據他了解，這個事情已進入法律程序，因此他不宜評論。
他是於今日出席馬華聯邦直轄區及敦拉薩鎮舉辦的新春團拜時，如是回應。
郭鶴年的侄兒郭孔懷日前也針對拉惹柏特拉指其叔叔利用他及數名行動黨領袖，資助行動黨以推翻國陣政府的指控給予駁斥，並強調他與行動黨完全沒金錢往來。