劫匪光天化日潛米都民宅 擊頭勒頸殺老婦

（亞羅士打25日訊）三女住家今日凌晨才遭毛賊入屋行竊，一名71歲老婦下午獨自在次女家時，慘遭兇狠劫匪入屋行兇，額頭被打至頭破血流，更被兇徒以護腳帶、褲帶和毛巾4層緊緊打死結勒頸奪命。

這起在農曆新年大年初十發生的悲劇，發生在米都斯里馬來西亞園單層半獨立屋。死者是71歲的高福英，與她同住的次女張燕君（42歲）是在今午約6時返家時揭發這起命案。

據張燕君透露，她和丈夫是在下午約2時外出，約6時載著6歲女兒返家，因此估計劫匪是在這期間，從屋後草叢潛入屋內幹案。

額頭血流如注

她說，當時他們3人進到屋內卻沒看到母親，並發現桌上花生餅罐的蓋子打開，以及有汽水罐。當她打開其房間和亮燈時，卻在地上一堆衣物和被單內發現母親。

“母親幾乎被這些衣服覆蓋著，只露出腳。當我掀開這些衣物，卻發現母親鼻子至頸項被厚厚的布條綑綁住，額頭更是血流如注。”

她說，當時她感覺母親還有體溫，就趕緊將母親抱出客廳嘗試搶救，但母親最終還是氣絕身亡。

張燕君透露，劫匪手法非常兇狠，母親頸項是被綑綁4層，即第一層是護腳帶、第二和第三層是褲帶，以及外層是毛巾，全都綁緊打死結。

她說，兇狠匪徒一心要將母親置於死地，更放肆地在屋內吃喝一番。初步檢查，劫匪偷走手錶、金飾和平板電腦。

三女住家凌晨剛進賊