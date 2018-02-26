劫匪光天化日潛米都民宅 擊頭勒頸殺老婦

（亞羅士打25日訊）三女住家今日凌晨才遭毛賊入屋行竊，一名71歲老婦下午獨自在次女家時，慘遭兇狠劫匪入屋行兇，額頭被打至頭破血流，更被兇徒以護腳帶、褲帶和毛巾4層緊緊打死結勒頸奪命。
這起在農曆新年大年初十發生的悲劇，發生在米都斯里馬來西亞園單層半獨立屋。死者是71歲的高福英，與她同住的次女張燕君（42歲）是在今午約6時返家時揭發這起命案。
據張燕君透露，她和丈夫是在下午約2時外出，約6時載著6歲女兒返家，因此估計劫匪是在這期間，從屋後草叢潛入屋內幹案。
額頭血流如注
她說，當時他們3人進到屋內卻沒看到母親，並發現桌上花生餅罐的蓋子打開，以及有汽水罐。當她打開其房間和亮燈時，卻在地上一堆衣物和被單內發現母親。
“母親幾乎被這些衣服覆蓋著，只露出腳。當我掀開這些衣物，卻發現母親鼻子至頸項被厚厚的布條綑綁住，額頭更是血流如注。”
她說，當時她感覺母親還有體溫，就趕緊將母親抱出客廳嘗試搶救，但母親最終還是氣絕身亡。
張燕君透露，劫匪手法非常兇狠，母親頸項是被綑綁4層，即第一層是護腳帶、第二和第三層是褲帶，以及外層是毛巾，全都綁緊打死結。
她說，兇狠匪徒一心要將母親置於死地，更放肆地在屋內吃喝一番。初步檢查，劫匪偷走手錶、金飾和平板電腦。
三女住家凌晨剛進賊
死者三女張燕欣（41歲）透露，她位於達麗雅園的住家今早凌晨約3時也有毛賊入屋行竊，偷走了國際護照和銀行存摺等物品，沒想到下午卻接獲二姐家也有劫匪入屋行竊，更兇狠將母親致死。
她指出，母親育有1男4女，在她幼小時雙親離異後，母親一手撫養他們5兄弟姐妹長大。
她說，母親早前幫人洗碗盤和賣糕點來維持生計，健康一直都良好，並曾與她同住5年，近5年是與二姐同住。
警方在接獲命案投報後趕抵現場展開調查，包括吉州刑事調查組主任米奧卡力也到場，警方科學鑑證組也到場搜證。
匪趁後門沒上鎖潛入
吉州刑事調查組主任米奧卡力指出，初步調查，嫌犯是從後門潛入，後門也沒撬開痕跡，因此相信事發時沒上鎖。
他說，警方是在下午6時17分接獲投報。初步懷疑，兇徒有一或2人，而死者女兒透露，匪徒竊走約1萬令吉金飾、平板電腦和幾枚手錶。他指出，據瞭解，死者女兒返家時，屋子前門緊鎖，過後在房內發現躺在血泊中的母親，並曾嘗試搶救。
死者遺體過後已送院剖驗，警方將援引刑事法典302條文（謀殺）展開調查。
另外，截至晚上10時，警方科學鑑證組還在案發現場搜證，警方也派出警犬到場協助調查。