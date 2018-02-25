擺脫外心9年終敢染髮 換心媽心願了

（八打靈再也25日訊）在2008年9月，誕下第4名女兒數天後就被診斷患上圍生期心肌病，需仰賴人工機械心臟延續生命13個月後，才成功獲得心臟捐獻而擺脫“外心”的陳頤袀，在經歷了9個華人新春後，今年才敢第一次以“換心媽媽”的身份，為自己染了一頭棕黑色的髮型來迎接旺旺狗年！

陳頤袀也終於可“高抬貴手”，把手臂高舉過頭，這也是她在換心過程中曾中風，以致左邊身軀癱硬，在經多年復健之後的另一項進步。現在的她左手雖還是無法很有效的使力，但比起中風之初的僵直，已是一大邁進。

最叫她欣喜的是，她與“心臟”相處9年下來，已日益“水乳交融”，達到“心有靈犀一點通”，隨心所欲的地步。

雖然2012年，同樣是換心人的“外心女孩”鄭慧儀猝逝，及偶爾從國家心臟中心（IJN）傳來的不好消息，都讓陳頤袀很有感觸，但她很快就收拾心情，以正能量迎接前方的道路與挑戰。

《光明日報》趁著狗年的到來，前往陳頤袀位於沙亞南的住家探訪。剛為4名千金炒了米粉當午餐的她，讓記者稍微等候，好讓她梳洗去除全身的煙油味。

換過一身配合新春主題的紅衣裳，陳頤袀一如以往的笑靨迎人。她先自嘲說，自己雖然行動比以前靈活了，但烹飪卻越來越隨便，就連女兒也投訴說，已很久沒有三菜一湯了。

曾中風左手不靈活

她解釋，現在一般都採“一鍋熟”，中午煮一頓就吃到晚上。“我一般是炒粉、炒麵、意大利麵、煲湯或全部材料置入大鍋中煮成一大鍋。”

她說，她的左手在處理一些細微事務，如剝洋蔥、蒜頭之類還是非常困難，而要煮一頓有菜有肉的晚餐，也蠻考功夫和費力。“我已經有幾年沒請女傭了，所以只能偶爾等待鐘點女佣到來收拾家居時，請她幫忙。”

她不排除，未來會重新聘請女佣，並教導女佣烹煮，以便家人再次有機會感受“溫暖牌”的好滋味。

已沒到復健中心進行復健的陳頤袀，現在主要是靠自己在家裡進行一些如抬抬手、抬抬腳的運動。她說，慶幸的是，她的左手現在已可以高舉過頭頂，雖然在過程中有拉扯的疼痛，但至少比以前好多了。“以前我的左手只能抬到腰部而已。”

怕感染9年沒染髮