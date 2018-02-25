擺脫外心9年終敢染髮 換心媽心願了

（八打靈再也25日訊）在2008年9月，誕下第4名女兒數天後就被診斷患上圍生期心肌病，需仰賴人工機械心臟延續生命13個月後，才成功獲得心臟捐獻而擺脫“外心”的陳頤袀，在經歷了9個華人新春後，今年才敢第一次以“換心媽媽”的身份，為自己染了一頭棕黑色的髮型來迎接旺旺狗年！
陳頤袀也終於可“高抬貴手”，把手臂高舉過頭，這也是她在換心過程中曾中風，以致左邊身軀癱硬，在經多年復健之後的另一項進步。現在的她左手雖還是無法很有效的使力，但比起中風之初的僵直，已是一大邁進。
最叫她欣喜的是，她與“心臟”相處9年下來，已日益“水乳交融”，達到“心有靈犀一點通”，隨心所欲的地步。
雖然2012年，同樣是換心人的“外心女孩”鄭慧儀猝逝，及偶爾從國家心臟中心（IJN）傳來的不好消息，都讓陳頤袀很有感觸，但她很快就收拾心情，以正能量迎接前方的道路與挑戰。
《光明日報》趁著狗年的到來，前往陳頤袀位於沙亞南的住家探訪。剛為4名千金炒了米粉當午餐的她，讓記者稍微等候，好讓她梳洗去除全身的煙油味。
換過一身配合新春主題的紅衣裳，陳頤袀一如以往的笑靨迎人。她先自嘲說，自己雖然行動比以前靈活了，但烹飪卻越來越隨便，就連女兒也投訴說，已很久沒有三菜一湯了。
曾中風左手不靈活
她解釋，現在一般都採“一鍋熟”，中午煮一頓就吃到晚上。“我一般是炒粉、炒麵、意大利麵、煲湯或全部材料置入大鍋中煮成一大鍋。”
她說，她的左手在處理一些細微事務，如剝洋蔥、蒜頭之類還是非常困難，而要煮一頓有菜有肉的晚餐，也蠻考功夫和費力。“我已經有幾年沒請女傭了，所以只能偶爾等待鐘點女佣到來收拾家居時，請她幫忙。”
她不排除，未來會重新聘請女佣，並教導女佣烹煮，以便家人再次有機會感受“溫暖牌”的好滋味。
已沒到復健中心進行復健的陳頤袀，現在主要是靠自己在家裡進行一些如抬抬手、抬抬腳的運動。她說，慶幸的是，她的左手現在已可以高舉過頭頂，雖然在過程中有拉扯的疼痛，但至少比以前好多了。“以前我的左手只能抬到腰部而已。”
怕感染9年沒染髮
自換心過後，因免疫力低下，陳頤袀一直很注重衛生，完全不敢踫觸有感染風險的事務，以致她9年來都不曾染髮。“我擔心染髮劑過敏引發感染，這對弱小的心臟可能是一個很致命的負擔。”
直到去年11月，為了到新加坡喝喜酒，順道迎接華人新年，陳頤袀在諮詢主治醫生的意見後，在換心過後首次為自己換上一頭黑棕色的髮色，讓自己更顯精神奕奕。
“沒生病之前，我偶爾都會為髮型變些花樣，但換心後，9年來就只是清湯掛麵髮型罷了，一方面是因為行動不靈活，留長髮徒然增加梳洗難度，染髮又怕感染。”
與“心臟”關係越來越好
對已經和自己相處9年的心臟，陳頤袀說，她與“它”的關係是“越來越好”，已經達到“心想事成”的階段。
她表示，很難用言語表達她與心臟的融洽感。如果說早期還有一些“心腦不一”的異樣，現在則是完全沒了。“我只能說，狀況是越來越好，到了‘腦心合一’的程度。”
陳頤袀很珍惜這個難得的心臟，她現在除了每天吃藥外，還得每3個月到國家心臟中心例常檢查，包括ECG心電圖、X光檢驗，以確定心臟功能。
擔心感染的陳頤袀甚至向醫生提出要求，注射B型肝炎預防針。她解釋，換心的人免疫能力較一般人低，所以都會注射預防傷風感冒的針，但一直以來沒進行預防B型肝炎的注射。
“我向國家心臟中心提出這項要求時，初時他們疑是沒這方面的疫苗還有點為難，到後來我提出自己在其他的私人診療進行注射時，國家心臟中心還是電召我回去注射，估計是不希望我在外間冒險。”
感恩跨過生死邊緣
對於9年前的那一段在生死邊緣徘徊的經歷，陳頤袀現在回想起來還是會打冷顫。她說，那種痛苦非筆墨能形容，更不是一般人所能想像。“我現在很感恩，我捱過了那艱辛的日子，我現在都不會去回想那不堪回首的日子，我已邁入第9年，最小的女兒也10歲了，我只希望我接下來還有更多的9年。”
她欣慰能看著4名女兒從嗷嗷待哺到現在亭亭玉立。陳頤袀的4名女兒現在已經分別為17、15、13及10歲。大的3名女兒都是坤成女中學生，她們現在一星期有2天會放學後自行乘搭捷運回家，不用媽媽操勞開車接送。
針對外心女孩鄭慧儀的猝逝，陳頤袀感觸良多。她說，她在臉書看到慧儀逝世的消息時是難以置信的。“我還特地撥電向國家心臟中心查證，我希望那不是真的。”
她在確認事實後，當天整個心臟一直很緊張的跳個不停，用手掌按著也撫慰不了。
去世時年僅19歲的鄭慧儀是在與箱型人工心臟為伍近2年後，成功獲心臟捐獻而在2007年10月5日成功移植器官，比陳頤袀早了2年移植，唯卻不幸於2012年9月18日，在換心5年後離世。
陳頤袀說，她與慧儀不是很熟絡，彼此只是認識和偶爾寒喧，但因為大家都是換心人，免不了會有惺惺相惜之感。
陳頤袀是在2008年9月誕下第4名孩子後數天就被診斷患上圍產期心肌病，並開始以心室輔助器（機器心臟）維持生命。
當年，陳頤袀40歲，是4個年齡介於3個月半至7歲的女孩的媽媽。陳頤袀在2009年12月8日獲得相信是遇車禍腦死的17歲少年吳凱旋捐獻的心臟而得以重生。
每年出國旅遊 過正常人生活
陳頤袀現在都讓自己的日子過得與常人無異。她除了忙家務、載送孩子上學放學，也不時與朋友外出喝喝下午茶，更會每年安排一次舉家出國旅遊。
“這9年來，我們去過香港、日本、台灣、成都，去年去了新加坡，今或明年則會和同學再到台灣旅遊。”
陳頤袀也已從當初的戰戰兢兢到今日敢敢駕駛大型休旅車滿街走。
“我們是在3年前換了這輛二手的休旅車，當成家庭車，平時就用來接載女兒，這車雖大，但視野很寬，我駕駛起來還蠻順手，不會有困難。”
新年拜訪捐心者家屬
一如過去幾年，陳頤袀也會在華人新年期間，到怡保拜訪捐心者吳凱旋的家屬。“他們一家人非常熱情的接待我們，彼此互相寒喧，互相問候，我們都不觸及傷感的話題，就當是家人般的拜訪。”
陳頤袀說，她也幾乎是看著吳凱旋的2個弟弟長大的。“他們現在都人高馬壯，也越來越帥氣呢！”