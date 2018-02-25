金英哲率領代表團抵韓 天安艦軍人遺屬憤怒抗議

（首爾25日訊）朝鮮勞動黨副委員長金英哲率領一行8人的高級代表團，今早經陸路抵達韓國，準備出席晚上的平昌冬奧閉幕禮。由於金英哲被視為2010年韓國天安號軍艦沉沒事件主謀，天安號軍人遺屬上街示威，抗議其到訪。

72歲的金英哲率領代表團經由京畿道坡州市入境韓國，展開為期3天的訪問。部分保守派國會議員聯同天安艦罹難者家屬，前往靠近韓朝邊境、金英哲車隊入境必經之路抗議。示威民眾更築成人鏈，意圖阻礙金英哲入境。

示威者圖阻入境

示威民眾昨天在首爾市中心發起示威，期間有人焚燒金英哲的肖像，並高喊“處決金英哲”。有示威民眾更要求朝鮮承認犯下暴行及道歉。天安號軍人遺屬在抗議活動上稱，韓國政府邀請金英哲率團到訪及參加冬奧閉幕禮是一個錯誤的決定。韓國國家情報院日前就表示，不能斷言是金英哲下令擊沉天安艦。

2010年韓國天安號軍艦被朝鮮魚雷擊中沉沒，造成46名官兵喪生，而金英哲被指正是下令擊沉天安號的主謀，並因此被美韓列入制裁名單。不過，朝鮮一直否認擊沉天安號軍艦。

代表團有核武官員

韓國統一部表示理解社會上有人反對金英哲到訪，但相信這項安排有助改善韓朝關係，從而推動朝鮮半島實現無核化。金英哲將與韓國總統文在寅會談，未知是否刻意安排，朝鮮代表團當中有數名負責處理核子事務的官員。外界密切注視他們會否與韓國官員進行會談及討論核子發展的問題。