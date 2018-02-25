【英超】三叉戟施虐破錘 紅軍升當老二

（利物浦25日訊）在英超第28輪對陣“錘子”西罕的比賽中，“紅軍”利物浦又是憑藉著三叉戟的出色發揮下，在晏菲主場取得了4比1大勝，在多賽一場的情況下，反超曼聯1分，暫時排在了第二的位置。要知道在英超第19輪時，積35分排名第四的利物浦還與積42分排名第二的曼聯相差7分。僅僅八輪就抹平了7分的劣勢並反超一分，足見利物浦近段時間發力之兇猛！

在曼市一騎絕塵以及熱刺強勢追趕的情況下，英超歐冠資格的爭奪越發慘烈。本輪比賽開始前，分列二至五名的曼聯、切爾西、利物浦、熱刺也只有4分的差距。要想在賽季接近衝刺階段的情況下進一步確立優勢，利物浦必須要利用本輪曼聯與切爾西直接對話的利好，拿下西罕。因此，克洛普在首發陣容上沒有任何保留，薩拉赫、馬內以及菲爾米諾全部首發，主場強攻態勢可見一斑。

在開局經歷了薩拉赫射門中柱以及阿瑙托維奇的吊射驚魂之後，穩住局勢的利物浦就開始展現自己的攻擊能力。在埃姆雷-詹第29分鐘接應角球頭槌打破對手的鐵桶陣之後，薩拉赫、菲爾米諾以及馬內利用對手陣型前提的空間展開了暴擊，在下半場連進三球鎖定了勝局。

第51分鐘，張伯倫禁區前連續擺脫，倒地送出傳球，薩拉赫禁區內倚住防守球員，轉身抽射破門，2比0。第57分鐘，張伯倫中場斷球後傳出過頂球，西罕門將出擊踢空，菲爾米諾搶先一步墊到皮球後輕鬆推射空門，3比0。

近5場狂射16球

第59分鐘後，安東尼奧進球將差距縮小至3比1，但並沒有太大改善西罕在場上的劣勢。第77分鐘，菲爾米諾分球禁區左側，羅伯遜插上橫敲，無人防守的馬內挑過門將得手，4比1，利物浦也得以在先賽一場的情況下，反超了積分榜第二位的曼聯。

在聯賽和足總杯爆冷負於史旺西和西布隆遭遇雙線連敗之後，利物浦就開啟了瘋狂進球的模式，近5場比賽，利物浦攻入16球，三叉戟合計攻入了14球，頭號得分手薩拉赫攻入6球，中鋒菲爾米諾攻入4球，上半程表現一般的馬內也有4球進賬，成為紅軍雙線挺進的保障。