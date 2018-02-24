阿窿點錯相險奪人命 鎖門燒屋

（加影24日訊）大耳窿追債手法猖狂，竟然罔顧人命，半夜摸上門潑紅漆，還反鎖大門後蹤火，幸好一家七口睡夢中驚醒，及時逃生，一名13歲的女孩被大火灼傷背部。

這起縱火追債案於今日凌晨1時30分，發生在無拉港白馬花園的一間住家。49歲的華裔事主當時與43歲的妻子和5名年齡介於13至19歲的兒女在驚醒後，從樓上跳下逃生。

在這起事件中，一名印裔鄰居以梯子救人，抱著事主幼女從梯子逃命時，不慎從樓梯摔下，導致他的手腕骨折。

加影警區主任扎菲指出，警方初步調查發現，事主的住家大門被人從外面反鎖，事主停泊在屋外的汽車也被人以紅漆噴上追債的中文字眼，因此，警方將從刑事角度展開調查。

“此案有刑事縱火成份，因此警方將援引刑事法典436條文（惡作劇縱火）展開調查，並確定事主是否欠債，以及嫌犯縱火的動機。”

汽車被紅漆噴寫追債字眼

他表示，事主聲稱沒有欠下大耳窿債務，警方懷疑大耳窿可能點錯相。

扎菲說，事主是在睡夢中被濃煙嗆醒，發現樓下客廳已經起火，立即叫醒妻子和5名兒女逃生。

另一方面，雪州消防及拯救局消息指出，該局於凌晨1時54分接獲投報後，立即派員到場灌救，並在2時13分控制火勢。

消息說，失火的單位約80%被燒毀，單位裡7名華裔男女全部安全逃生，一名13歲的少女在從2樓躍下時，背部被灼傷，目前已送往加影醫院接受治療。

鄰居夫婦以梯子助救人

救人受傷的印裔鄰居蘇巴馬廉指出，當他發現鄰居家起火時，馬上拿出梯子去救人，當時他見到事主一家正從二樓窗口爬出平台。

他說，他趕緊衝上去抱住事主一名女兒，協助她爬下梯子，事主妻子則不斷催促“快點、快點”，結果女孩因慌張過度，而一腳踩空，從梯子上掉下去，連帶著他也一起墜地。

“在我墜地受傷後，我的妻子立刻拿出另一個梯子，讓事主夫婦及另外4名孩子逃生。”

蘇巴馬廉已在醫院包扎傷勢，今天剛好是他50歲生日，雖然因為救人而受傷，被逼包上石膏，但他仍慶幸能及時給予協助，讓事主一家倖免於難。

他表示，他認識事主十餘年，兩家人的關係良好，從沒見過有人上門騷擾滋事或追債，因此難以相信這起失火案可能是大耳窿追債所引發。