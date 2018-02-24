單親母子命運悲慘 雞寮當家 50年

（檳城24日訊）檳城壟尾的馬來甘榜內住著一家命運悲慘的一對母子將雞寮當家，這間從雞寮改建而成的鋅板斗室又擠又小，可是他們卻在內生活了整50年。86歲的年邁母親梅英蘭是單親媽媽，他們原是一家三口住在由雞寮改搭而成的斗室內，種菜養活全家的大兒子幾年前因病離世後，遺下半癱瘓和半盲的梅英蘭與精神有問題的二兒子黎志方繼續在雞寮裡生活。
去年11月發生的一場威力罕見的暴風雨，讓這對母子飽受煎熬，為了確保他們的健康和安全，行動黨壟尾區州議員楊順興成功說服梅英蘭，讓她入住菩提馨園。至於其兒子黎志方，也會另做安排。
暴風雨襲來飽受煎熬
楊順興說：“我們已經關注她們很久了，也幫她們重建過一次家園，當時，那屋子更是殘不忍睹，非常危險，還常有蛇出沒，現在已經算很好了。我一直以來都有努力說服他們離開這裡，很多年前也安排老母親入住老人院，可是後來她說想回家探望兒子，回去之後就不願意再回去老人院，我們也很無奈。”
他說，幸好此次獲得菩提馨園院長陳瑞萬同意，可以收留梅英蘭，雖然她對兒子百般不捨，但也是很無奈的事，因為他們兩人都無法自理，繼續生活在一起早晚會出現很大的問題。
梅英蘭除了行動不便和視覺有問題，目前也患有老人失智症，她一直嚷著說：“我想搬去新家，住這裡很辛苦啊！”可是她行動不便終日只能躺在躺椅上，大小便也就地解決，也從沒有人幫她洗澡，殘舊小雞寮充斥一股噁心的臭味，讓人心酸。
自大兒子去世後，梅英蘭跟二兒子黎志方從來沒離開過這斗室半步。65歲的黎志方除了有輕微精神問題，也患有嚴重的關節炎，手和腳的關節都已經嚴重彎曲。在採訪的當天，他一直告訴記者：“媽媽沒辦法洗澡，我也不能洗澡，洗澡我的手腳都會很痛，怕死了。”
黎志方說，母親很愛他們，可是他也不想再住在這個地方，如果真的要跟母親分開也是沒辦法。那晚（11月暴風雨）的大風雨，嚇都嚇死了。幸好屋子沒倒下來，可是那聲音很可怕，他好害怕。
黎志方可以講一口流利的華語，他說，他書念到高中，也在打金業打工過，後來又去了新加坡工作，可是後來健康有問題了，媽媽就不讓他工作了。
夫逝世攜子回老家
當女傭拉拔2兒長大
梅英蘭的弟弟梅亞坤（70多歲）說，姐姐全家從小住在這馬來甘榜，梅英蘭住的雞寮就是老家的前方，以前父母養雞用的。姐姐在丈夫去世後，帶著2名兒子回來老家，因為老家沒有地方住，她就把前方的雞寮當家，和2名兒子一起生活到現在。
梅亞坤說，梅英蘭是他們家的大姐，兒子很小時，她丈夫就不幸離世，在丈夫離世後，她靠當女佣獨自把2名兒子拉拔大。
大兒子病逝打擊大
“姐姐命很苦，二兒子也是後期因為精神有問題無法再工作，幸好她還有一個大兒子，大兒子一直是家中支柱。大兒子是名菜農，雖然薪水微薄，但是日子還勉強過得去。可是很不幸，大兒子幾年前忽然人不舒服送院，2天後就走了，這對我姐來說打擊很大，而她跟二兒子日後的生活也成了問題。”
後來梅亞坤扛起照顧他們母子的責任，每天三餐都由他打包。慶幸的是，有很多善心人士都常來幫忙，有人贊助他們三餐。
菩提馨園院長曾助母子
嘆10年了還生活在這裡
菩提馨園院長陳瑞萬說，他之所以會一口答應收留梅英蘭，也是因為跟她有緣。
“我記得她，2008年的一個晚上，我跟著義工洪彩雲一起到這個地方，當門打開時，我們看到一個非常惡劣的地方。我們都流了淚，太可憐了！後來我們有送飯給她們，可是她們的問題一直都沒獲得妥善的解決。”
“沒想到10年，這母子還是一樣生活在這裡，這樣惡劣的環境，怎樣住人？”
陳瑞萬說，遺憾的是，雖然他可以收留梅英蘭，可是因為黎志方有精神問題，菩提馨園無法收留他，只能讓他們母子分開。