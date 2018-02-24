單親母子命運悲慘 雞寮當家 50年

（檳城24日訊）檳城壟尾的馬來甘榜內住著一家命運悲慘的一對母子將雞寮當家，這間從雞寮改建而成的鋅板斗室又擠又小，可是他們卻在內生活了整50年。86歲的年邁母親梅英蘭是單親媽媽，他們原是一家三口住在由雞寮改搭而成的斗室內，種菜養活全家的大兒子幾年前因病離世後，遺下半癱瘓和半盲的梅英蘭與精神有問題的二兒子黎志方繼續在雞寮裡生活。

去年11月發生的一場威力罕見的暴風雨，讓這對母子飽受煎熬，為了確保他們的健康和安全，行動黨壟尾區州議員楊順興成功說服梅英蘭，讓她入住菩提馨園。至於其兒子黎志方，也會另做安排。

暴風雨襲來飽受煎熬

楊順興說：“我們已經關注她們很久了，也幫她們重建過一次家園，當時，那屋子更是殘不忍睹，非常危險，還常有蛇出沒，現在已經算很好了。我一直以來都有努力說服他們離開這裡，很多年前也安排老母親入住老人院，可是後來她說想回家探望兒子，回去之後就不願意再回去老人院，我們也很無奈。”

他說，幸好此次獲得菩提馨園院長陳瑞萬同意，可以收留梅英蘭，雖然她對兒子百般不捨，但也是很無奈的事，因為他們兩人都無法自理，繼續生活在一起早晚會出現很大的問題。

梅英蘭除了行動不便和視覺有問題，目前也患有老人失智症，她一直嚷著說：“我想搬去新家，住這裡很辛苦啊！”可是她行動不便終日只能躺在躺椅上，大小便也就地解決，也從沒有人幫她洗澡，殘舊小雞寮充斥一股噁心的臭味，讓人心酸。

自大兒子去世後，梅英蘭跟二兒子黎志方從來沒離開過這斗室半步。65歲的黎志方除了有輕微精神問題，也患有嚴重的關節炎，手和腳的關節都已經嚴重彎曲。在採訪的當天，他一直告訴記者：“媽媽沒辦法洗澡，我也不能洗澡，洗澡我的手腳都會很痛，怕死了。”

黎志方說，母親很愛他們，可是他也不想再住在這個地方，如果真的要跟母親分開也是沒辦法。那晚（11月暴風雨）的大風雨，嚇都嚇死了。幸好屋子沒倒下來，可是那聲音很可怕，他好害怕。

黎志方可以講一口流利的華語，他說，他書念到高中，也在打金業打工過，後來又去了新加坡工作，可是後來健康有問題了，媽媽就不讓他工作了。