美公佈對朝最大規模制裁 中港台等56目標列入名單

（華盛頓24日訊）美國總統特朗普長女兼白宮高級顧問伊萬卡昨天抵達韓國之際，美國財政部同日公佈對朝鮮實施歷來最大規模的制裁措施，包括中國、香港、台灣及新加坡在內，共有56家公司、個人及單位被列入制裁名單。美國強調，這項制裁措施將妨礙朝鮮賺取外匯，以施壓朝鮮當局放棄發展核武。

根據美國財政部公佈的制裁內容，目標鎖定協助朝鮮以非法途徑逃避國際制裁的船隻、船務公司及貿易公司，當中有27家公司，另外28個制裁目標是船隻，以及一名名叫為張永源的台灣商人。

這些公司和船隻的註冊地分別來自中國、香港、新加坡、台灣、巴拿馬、坦桑尼亞等地，其中香港共有5家公司被列入制裁名單，包括長安海運技術公司、鴻祥海運、華信船務、利百船務及沈忠國際海運公司；另外有2家中國公司，分別是山東省的威海環球航運和上海東風航運公司。

制裁若無效 將有下階段

61歲的台灣商人張永源是名單上唯一被制裁的個人，美方指張永源協助朝鮮出口煤炭，以及試圖與一家俄羅斯公司，達成100萬美元（約392萬令吉）的石油協議。台灣外交部回應，重申政府配合國際制裁朝鮮的決心，呼籲民眾及企業，不要為了賺錢而違反安理會相關決議。

美國財長姆紐欽說，相信新的制裁措施可妨礙朝鮮在國際水域的海上軍事活動，強調總統特朗普已警告全球的公司，若他們選擇資助朝鮮的核計劃，便不能跟美國做生意。

在財政部宣布最新制裁方案後，特朗普說，希望這次最嚴厲的制裁產生作用，但警告如果制裁無效，便會有第二階段制裁措施。他形容有關措施將“相當粗暴”，對全世界都沒有好處。

擬與盟友海上堵截船隻

此外，白宮官員透露，美國準備與地區夥伴，包括日本、韓國、澳洲和新加坡磋商，派海岸警衛隊到亞太水域，協調加快攔截及搜查可疑船隻，堵截朝鮮利用海上貿易手段，避開制裁。

官員說，美國與盟友會擴大追蹤及搜查可疑船隻，充公懷疑屬於制裁範圍的武器配件及往來朝鮮的禁運貨物。