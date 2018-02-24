【英聯賽】阿申納全力出戰 曼市盼奪本季首冠

（倫敦24日訊）曼市週日將在中立場溫布利球場進行的英聯賽杯決賽對陣阿申納。曼市希望能夠奪得本賽季首冠，阿申納主帥溫格透露會派上全部的主力爭冠。

曼市上週一在英足總杯爆冷輸給英甲球隊威根出局，吃下最近8場各項賽事首敗。這是曼市第6次亮相英聯賽杯決賽，最近5賽季第3次出現在決賽，此前5次決賽4次奪冠。

阿奎羅斯特林表現出色

本賽季至今，曼市在英超聯賽已經打入了79球，比英超進球第二多的利物浦多打入18球。曼市頭號前鋒阿奎羅在今年的狀態極為出色，已經打入14球，包括5比1狂勝列斯特一戰打入4球。曼市其他球員本賽季也做出貢獻，尤其是斯特林，他已經在英超打入15球。斯特林的表現對曼市的進攻帶來積極的影響。斯特林和阿奎羅肯定會在本場首發出場。

阿申納狀態不理想

這是阿申納第8次參加英聯賽杯決賽，此前7次的戰績為2勝5負，他們在1987和1993年兩度獲得冠軍。阿申納在周中的歐洲聯賽32強賽次回合主場意外輸給瑞典球隊厄斯特松德，但仍以總分4比2淘汰對手晉級。阿申納最近5場各項賽事輸掉3場，狀態顯然不理想。

阿申納在冬窗出售吉魯後，加上拉卡澤特因傷缺席，新援奧巴梅揚將首發出場。奧巴梅揚至今為阿申納出場180分鐘，3次射門打入1球。如果阿申納要給曼市製造麻煩，他們就需要像以5比1大勝埃弗頓那樣在鋒線有更多的聯繫，姆希塔良當時送出3次助攻，而厄齊爾的表現也很出色。阿申納主力拉姆西此役因傷上陣成疑。

阿申納主帥溫格在賽前新聞發佈會披露球隊的備戰計劃，並且渴望擊敗曼市奪冠。溫格透露球隊的傷病情況：“我們不知道伊沃比現在處在什麼階段，我們昨晚（歐洲聯賽）沒有人受傷，輪換幾個球員，我們必須要做出對拉姆西（是否出戰）的決定。我們必須要看厄齊爾的傷勢恢復情況，但我認為他會沒問題，他對我們很重要。”

曼市本賽季勢頭很猛，如何才能擊敗瓜迪奧拉的球隊呢？溫格說：“我們需要堅信自己可以做到，我們需要很好的組織，需要抓住每個機會壓上去。”

溫格一向把英聯賽杯用來鍛煉新人，但這次不會了。溫格說：“我們會派上全部的主力，我們想要奪冠。我們需要拿出表現，所有人都期待一場令人興奮的比賽。”

往績方面，這是兩隊歷史上首次在重大賽事的決賽相遇。在本賽季英超聯賽首循環，曼市主場以3比1擊敗阿申納。