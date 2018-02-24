【法甲】 背靠背國家德比 巴黎放馬過來

（巴黎24日訊）法國足壇本週日迎來“國家德比”盛事，法甲領頭羊巴黎圣傑門將坐鎮王子公園主場，迎戰排名第三的馬賽，後者近期狀態甚佳，勢要扮演攔路虎。值得一提，兩隊還將於當地時間2月28日，在法國杯8強賽捉對廝殺，這場交鋒正好作為下場淘汰賽的試金石。

“大巴黎”在本賽季引進內馬爾和姆巴佩後，在法甲聯賽中近乎無敵，前26輪戰罷只輸了兩場，現如今以12分優勢領跑積分榜，從摩納哥手中重奪法甲冠軍只是時間的問題。至於馬賽，在勞爾-加西亞率領下，他們交出亮眼的成績單，迄今只輸了3場，積55分，落後第二名的摩納哥1分，為下賽季歐冠正賽資格發起衝擊。

在剛過去的周中，馬賽輕裝出戰歐聯32強次回合比賽，雖然0比1客場負於布拉加，但兩回合3比1淘汰對手晉級16強。如果不算歐聯這場失利，馬賽此前各項賽事連續12場不敗，其中聯賽近8輪保持不敗（6勝2平），若以同期戰績而論，馬賽絲毫不遜於大巴黎，後者近8輪成績為7勝1負，此番交鋒且看哪一方能交出更出色的狀態。

雙方歷史交手成績差距不大，巴黎圣傑門38勝22平32負稍佔上風，其中主場為24勝12平10負。不過在“銀彈效應”下，巴黎實力得到極大的提升，雙方近年交戰成績也呈現一面倒，兩隊最近15次交手，“大巴黎”12勝3平保持不敗，本賽季首回合客場作戰，圣杰門與馬賽2比2打成平手，那場比賽內馬爾染紅離場。

內少缺席週五訓練

根據最新小心，內馬爾因病錯過周五的隊內的練習，但出戰馬賽的可能性很大，主帥埃梅里指出：“今天（週五）他（內馬爾）是病了，我希望他到明天（週六）有足夠的訓練，然後在周日準備就緒，但我們一定等待。”

內馬爾作為巴黎圣傑門前場最主要的彈藥輸送，於上周末聯賽大勝斯特拉斯堡5比2之役取得入球，一洗之前在歐冠16強首回合不敵皇家馬德里的頹風。而他賽季迄今，也在各項賽事送出29球和15次助攻，進球數僅次於卡瓦尼（30球），姆巴佩也有15球14次助攻的貢獻。在即將上演的法國國家德比，大巴黎的超級三叉戟能否聯手發威？他們的表現將成為本場的最大看點。

巴黎想要在這場國家德比獲勝則必須緊盯著托萬，25歲的法國邊鋒作用相當於內馬爾，托萬賽季迄今在聯賽中交出了15球10助攻的驚人數據，近3輪聯賽更是場場都進球，還上演一次帽子戲法，身理和心理狀態都調整到最佳水平。