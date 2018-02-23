訂10萬墨汁 警凍結假期 查租直昇機 6月前大選?

（八打靈再也23日訊）大選號角響起，選委會已向印度一家公司預訂10萬瓶不褪色墨汁，並相信會“很快”出貨，大選真的是不遠了。
德干先驅報（Deccan Herald）報導，Mysore Paints and Varnish Ltd （MPVL）公司主席H.A.文卡特斯上週日在記者會上說，大馬選委會已向該公司預訂10萬瓶不褪色墨汁，作為大馬第14屆大選用途。
文卡特斯說，總值480萬令吉的不褪色墨汁將在不久後輸送到大馬。
每瓶不褪色墨汁的容量是60毫升。
料不久後運抵
有關新聞報導沒說明選委會是何時向該公司預訂不褪色墨汁，或選委會可能向該公司做出更多預訂。
MPVL官網貼照片 選委會標誌印墨汁瓶
MPVL公司官網有一張不褪色墨汁瓶子上印有大馬選委會標誌的照片，並聲稱不褪色墨汁產品在印度和其它國家已有45億名選民使用。
大馬政府是在2013年全國大選首次採納不褪色墨汁，當時是選舉改革國會遴選委員會提出的選舉改革建議之一。
2008年大選原本採納不褪色墨汁，後來選舉委員會在投票前3天接獲總檢察長的勸告，指這項措施有違現有法律，因此臨時煞車取消。
時任選委會主席丹斯里阿都阿茲曾說，全國大選落實不褪色墨汁，是避免重複投票情況出現。他表示，不褪色墨汁的有效期限可存放為期6個月，不褪色墨汁主要成份為草藥，對健康無害。
選委會查詢租直升機 航空公司澄清沒下訂
（亞庇23日訊）拉央拉央航空公司（Layang Layang Aerospace）澄清，選舉委員會的確已與該公司接觸以查詢租用直升機事宜，但是沒有下訂單。
拉央拉央航空公司品質与安全經理李明強說：“選委會確實已詢問我們有多少架直升機能在大選時投入服務，我們也已呈交建議書，但對方并未向我們預訂。”
他說，除了選委會，還有其他政府機構如沙巴航空私人有限公司（Sabah Air）、其他私人公司和個人也向他們接触，都是詢問大選時直升機服務事宜。
李明強也是沙巴拉央拉央直升機航空學院董事。
他今日召開記者會說，拉央拉央航空公司為東馬數一數二的私人航空公司，過去數屆大選都積极配合與提供服務，尤其第13屆大選，僅沙巴，便有27架直升機提供服務。
他透露，該航空目前在沙巴和砂拉越的商用直升機有14架，另有2架飛機。
詢及今年會提供多少架商用直升機在大選時投入服務，李明強表示要胥視需求，如果相關單位和公司要求更多的直升機，他們會向西馬的航空公司協調，以應付需求。
拉央拉央航空公司的單引擎直升機每小時租金介於3800至4000令吉，雙引擎直升機每小時租金介於4800至5600令吉，至於大選則是以配套方式出租。
另外，李明強表明，拉央拉央直升機航空學院有限公司（Layang Layang Helicopter Academy）的直升機不能用作商業用途，包括大選。
他否認《星報》的報導，指該學院已准備在大選時提供直升機服務。
他說，只有拉央拉央航空公司才能提供商業飛行服務；學院的直升機只能用作培訓与學習用途。
“除非有交通部的特別批准，否則學院的直升機不能提供商業飛行服務。”
警隊凍結旅遊假期 生效至6月
（八打靈再也23日訊）大選在今年6月前？
全國警察行政部總監拿督斯里阿都嘉化指出，警隊已開始凍結包括警隊最高領導層在內的出國旅遊假期申請，以全力應付即將來臨的第14屆全國大選。
他向英文《星報》指出，這項指示於前天開始生效直至6月，警隊上下不被獲准申請假期出國旅遊，除了必須出國公幹、出席會議或重要活動。
他說，該部門已經在警力方面準備就緒，可隨時為大選獻上一份力。
至於在運作方面，全國警察內部安全及公共秩序部副總監拿督阿茲占則指出，警方在大選期間將全動員值勤，而在此之前也為準備大選進行了一系列模擬演習，以確保所有警務人員做好萬全準備。
進行大選模擬演習
“這些模擬演習是依據大選4個階段，即國會解散後、大選提名日、大選投票日以及公佈成績後的情況而擬定；最後一場模擬演習將會在下個月初進行。”
（檳城23日訊）檳城東北警區主任安華奧馬說，全國大選已被視為歷年來最具挑戰性的大選，因此輕型鎮暴隊將扮演著重要的角色。
他指出，各警局的警員都必須學習輕型鎮暴隊（LSF）的技巧及知識，才能有效執行任務。
安華奧馬昨早出席2018年第一次輕型鎮暴隊培訓課程閉幕典禮時說，有了這些知識，一旦全國大選舉行時發生突發事件，警員就可馬上採取行動。
72警員參與培訓
他說，這次的培訓工作共有72名來自東北警區共9所警局的警員參與，由4名來自聯邦後備隊的導師授課。
他指出，課程內容主要是讓警察知道本身的職權、自衛權及全國總警長下令的開槍及使用槍械的權力，以便在來屆大選時有效的維持公共秩序。
“我們也根據刑事法典83及84條文的規定，教導警員對抗社會騷亂的技巧，此課程也讓警員學習如何以團隊的姿態完善任務。”
他說，在公共秩序防暴單位（PORU）及聯邦後備隊（FRU）抵達之前，輕型鎮暴隊必須站在最前線以維持公共秩序，確保騷亂情況受控制。
針對新關仔角路於本月18日下午3時，發生一宗老翁駕駛摩多時被隨後摩多騎士踢一腳翻車的事件，安華奧馬指出，警方已經向檳島市政廳取得該路段的閉路電視畫面，但基於畫面不夠清晰，因此需交由吉隆坡總部的鑑證組分析。
他相信在一到兩週內就可得到結果，並呼吁嫌犯現身協助調查。
另外，針對檳島上個月發生的有毒咖啡事件，他說，目前警方還未找到該名到處派發有毒咖啡的女子。