訂10萬墨汁 警凍結假期 查租直昇機 6月前大選?

MPVL官網貼照片 選委會標誌印墨汁瓶

MPVL公司官網有一張不褪色墨汁瓶子上印有大馬選委會標誌的照片，並聲稱不褪色墨汁產品在印度和其它國家已有45億名選民使用。

大馬政府是在2013年全國大選首次採納不褪色墨汁，當時是選舉改革國會遴選委員會提出的選舉改革建議之一。

2008年大選原本採納不褪色墨汁，後來選舉委員會在投票前3天接獲總檢察長的勸告，指這項措施有違現有法律，因此臨時煞車取消。

時任選委會主席丹斯里阿都阿茲曾說，全國大選落實不褪色墨汁，是避免重複投票情況出現。他表示，不褪色墨汁的有效期限可存放為期6個月，不褪色墨汁主要成份為草藥，對健康無害。