【英超聯賽】勝則有望升居次席 紅軍錘涎三尺

（利物浦23日訊）英超第28輪於本週六又將開打，這輪比賽除了曼聯主戰切爾西的焦點之戰（週日）引人矚目外，還不得不提利物浦與西罕直接的較量，因為“紅軍”有可能借助本場比賽的勝利，一舉登上積分榜次席。

目前積分榜上，利物浦積54分，排在第三名，落後第二名的曼聯2分，領先第四名的切爾西1分，由於曼聯本輪將激戰切爾西，因此，排在兩隊之間的利物浦，有望借助切爾西的力量，登上積分榜次席。

利物浦目前在聯賽取得了15勝9平3負的戰績，打進61球，丟失31球，勝率達到55.6%，這是一張相當不錯的成績單，尤其在庫蒂尼奧的離開，球隊成績並沒有因此下滑；而西罕在27輪過後，取得了7勝9平11負的戰績，打進34球，丟失46球，勝率只有25.9%，這樣的攻防能力很難對紅軍的防線形成威脅。

利物浦狀態遠勝對手

紅軍利物浦在本賽季英超與西罕首回合交手中客場4比1痛宰對手，這場比賽過後也直接將“錘子”時任主帥比利奇打下課，英格蘭國門哈特又再一次淪為背景帝，隨後莫耶斯走馬上任。在莫耶斯的帶領下，西罕幫連續搶分，逐漸擺脫降級區，真的是換帥如換刀，這次交手會產生怎樣的故事真的很讓人期待。

利物浦最近10場比賽，取得了7勝2平1負的戰績，在剛剛結束的一場歐冠16強首回合與波圖的比賽中，利物浦在馬內戴帽演出下，客場5比0血洗對手，晉級下一輪應該沒什麼懸念，可以讓克洛普在聯賽中從容調度。

西罕傷停較嚴重

而西罕在最近10場比賽中，取得了3勝5平2負的戰績，足總杯上被英甲球隊威根2比0淘汰了。兩支球隊在士氣上落差比較大，以紅軍最近的狀態，西罕這次客場之行恐怕是凶多吉少，很多球迷大呼“大屠殺”又要出現了。

除此之外，西罕陣中傷員也稍微嚴重些，中鋒卡羅爾、前腰蘭齊尼、中前衛奧比昂和中前衛費爾南德斯都有傷將缺席本場比賽，而利物浦這邊只有右後衛克萊因（傷病）和後腰埃姆雷-詹因（禁賽）無緣本場比賽。