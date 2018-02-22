廢更多收費站 首相指讓人心痛又塞車

（吉隆坡22日訊）首相拿督斯里納吉說，政府將重新檢討早前針對收費站所作出的數項決定。
“我會重新檢討之前的數項決定，一些我認為對人民沒有好處的，我會這麼做（檢討決定）。”
“我們已重新檢討獨立發電廠的私營化政策，這些看起來只屬于某一方的生意。”
納吉於今日在國民大學醫藥中心主持“落實2018年財政預算案──與人民同在”，並探訪醫院院產婦及移交“2050年馬來西亞孩童信托基金”（ADAM50）給新生兒時，如此指出。
心痛天天付過路費
他說，批評他的人很喜歡建收費者，但他不喜歡在大道上建收費站，而且收費站也是“讓人心痛又制造塞車”的建設，因此他承諾將在能力所及內，廢除更多的收費站。
他說，南北大道及加叻大道不是天天用，偶爾使用後付過路費倒還可以，倘若天天得付2到4次過路費，誰都會心痛啊。
“我不喜歡收費站，所以我為東馬興建的泛婆羅大道，一個收費站也沒有。”
他形容收費站是一種“讓人心痛又制造塞車”的建設，“都不是好東西”，只要他可以做到，他都願意取消收費站。
“這也為何政府於1月1日取消雪蘭莪州沙亞南峇都知甲、雙溪拉騷、吉打黑木山和柔佛東部疏散大道收費站，只要是有利人民的事，我都承諾會做。”
他強調，政府會繼續照顧國內3000萬人口的福利。
也是財政部長的納吉說，人人以為當首相很風光，出入有車隊，其實那只是表面，當首相在做決定時也面對困難，包括做一些不受歡迎但正確的決定，如決定落實消費稅。
“如果要做受歡迎的決定，如取消收費站，那很容易，但也不是很容易啦。”
納吉今日出席的活動只限政府領袖和院方代表出席，不公開讓媒體採訪，不過，這項活動以網絡直播方式在各社交媒體即時轉播，並讓人民通過線上觀看並提問。
出席者包括財政部秘書長丹斯里依爾旺、國民投資機構主席丹斯里阿都華希。這項活動由演員兼企業家菲佐主持。
首相：不惜一切 確保寶騰市場競爭中求存
納吉說，政府將會不惜一切，確保寶騰能在激烈的市場競爭中求存。
“需要迫使我們拯救的，我們都會拯救。寶騰大而不倒。”
“我們將確保寶騰的存在，我們也會將它重組，以提升其競爭力。”
寶騰目前有1萬名雇員，並擁有約400個供應商和次級供應商，在國內擁有350個銷售與務中心，且擁有約5萬名職員。
目前，寶騰的市場占有率達到13%。
普騰母公司多元資源工業集團於去年5月24日與中國浙江吉利控股集團達成協議，由後者收購49.9%普騰股權。多元資源工業仍以50.1%股權掌握普騰控制權
通過這項交易，普騰也同時出售英國汽車製造商蓮花汽車的全部股權，其中51%由吉利集團收購，剩餘49%是由本地馬來商業大亨丹斯里賽莫達所控制的Etika汽車公司收購。
國債佔生產總值降至50.4% 外匯儲備更高我國沒破產
納吉重申，政府成功將國債佔國內生產總值比率降至50.4%，低于55%的頂限，加上外匯儲備更高，基本設施工程持續進行，因此我國并沒有破產。
他指出，政府已經做出果敢的決策，例如通過經濟轉型方案提升經濟，包括製造226萬個就業機會，以及收入每年平均增加5%至6%。
“在亞洲金融風暴時，我國儲備金縮減至200億令吉美金時，我們也沒有破產。我們現在有1240億美元儲備金，何以見得我們將破產？”
納吉說，我國於2017年的經濟成長率達5.9%，是世界經濟成長率最高的國家，而通貨膨脹率與失業率低。
“這是大局。我們的成就獲得國際機構的認可，例如世界貿易組織贊揚我國邁向正确的經濟方向，我們的政策也有正面成果，包括所采取的數項措施。”
設ADAM50鼓勵生育 盼適齡者續生孩子
納吉希望通過“2050年馬來西亞孩童信托基金”（ADAM50），在國家邁向經濟成熟期之際，鼓勵更多國人生育。
他說，一般上正邁向經濟成熟的國家的出生率會降低，我國也面對同樣的情況。
“因此，我希望，仍處於生育年齡的人繼續生孩子，因為我們需要人口。”
在馬來西亞孩童信托基金下，今年1月1日至2022年出生的土著嬰兒將獲得200令吉馬來西亞信托基金，非土著嬰兒獲得200令吉一個馬來西亞信托基金。而有於出生一年內登記的嬰兒將獲得有關基金，但必須在年滿18歲時才可以領出。
納吉說，馬來西亞孩童信托基金也旨在鼓勵年輕父母儲蓄。
“這是因為我們要鼓勵人民有為未來儲蓄的想法。我們很多人都沒有預料到有需要，孩子的需要……（如果有戶頭），我們可以一點一點地儲蓄，當孩子上大學的時候，就有一筆錢。”
另一方面，阿都華希在受詢時說，即使父母沒有增加儲蓄，這個由政府提供的200令吉孩童信托基金也將會增加。
“即使父母沒有在戶頭中增加儲蓄，孩子18歲時，200令吉的儲蓄將增加至587令吉。不過，如果每月存10令吉，基金將增加至4000令吉，如果每月存50令吉，將增至2萬令吉，如果每月存100令吉，將增至4萬令吉。”
他說，至今已有4600名嬰兒登記孩童信托基金，在向國民登記局登記的嬰兒當中占14%。