廢更多收費站 首相指讓人心痛又塞車

（吉隆坡22日訊）首相拿督斯里納吉說，政府將重新檢討早前針對收費站所作出的數項決定。

“我會重新檢討之前的數項決定，一些我認為對人民沒有好處的，我會這麼做（檢討決定）。”

“我們已重新檢討獨立發電廠的私營化政策，這些看起來只屬于某一方的生意。”

納吉於今日在國民大學醫藥中心主持“落實2018年財政預算案──與人民同在”，並探訪醫院院產婦及移交“2050年馬來西亞孩童信托基金”（ADAM50）給新生兒時，如此指出。

心痛天天付過路費

他說，批評他的人很喜歡建收費者，但他不喜歡在大道上建收費站，而且收費站也是“讓人心痛又制造塞車”的建設，因此他承諾將在能力所及內，廢除更多的收費站。

他說，南北大道及加叻大道不是天天用，偶爾使用後付過路費倒還可以，倘若天天得付2到4次過路費，誰都會心痛啊。

“我不喜歡收費站，所以我為東馬興建的泛婆羅大道，一個收費站也沒有。”

他形容收費站是一種“讓人心痛又制造塞車”的建設，“都不是好東西”，只要他可以做到，他都願意取消收費站。

“這也為何政府於1月1日取消雪蘭莪州沙亞南峇都知甲、雙溪拉騷、吉打黑木山和柔佛東部疏散大道收費站，只要是有利人民的事，我都承諾會做。”

他強調，政府會繼續照顧國內3000萬人口的福利。

也是財政部長的納吉說，人人以為當首相很風光，出入有車隊，其實那只是表面，當首相在做決定時也面對困難，包括做一些不受歡迎但正確的決定，如決定落實消費稅。

“如果要做受歡迎的決定，如取消收費站，那很容易，但也不是很容易啦。”

納吉今日出席的活動只限政府領袖和院方代表出席，不公開讓媒體採訪，不過，這項活動以網絡直播方式在各社交媒體即時轉播，並讓人民通過線上觀看並提問。

出席者包括財政部秘書長丹斯里依爾旺、國民投資機構主席丹斯里阿都華希。這項活動由演員兼企業家菲佐主持。