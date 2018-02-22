解放軍或在台獨前突襲 美智庫：先暗殺美國領導

（華盛頓22日訊）中美軍事角力不斷，美國智庫發表報告，指大國競爭可能威脅到美國的存亡，並列舉18種可能發生的突發狀況，當中包括中國突襲台灣、攻擊美國網絡、暗殺美國領導人等。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的最新報告，列出戰略、技術、作戰原則和政治外交四大領域可能出現的18種突發狀況，其中很多突發狀況都與中國有關。報告指，台灣和南海地區是最容易爆發衝突的地方，中國或會搶在台灣宣布獨立前採取突擊行動，包括解放軍在台灣周邊建立反介入武力部署，卻不會襲擊在太平洋的美軍，屆時美國的大部分盟友將呼籲談判，宣佈中立，美國也會決定不進行反擊。

報告還說，中國可以利用2010年從美國人事管理局（OPM）盜走的人員資料，祭出殺手鐧，對美軍發動網絡襲擊。在中國入侵台灣前，利用駭入銀行戶頭、虛假謠言、偽造錄影等手段擾亂軍方戰鬥人員的注意力。

另一個有關中國侵台的可能性是：由於美國對台的舉動，讓中國自覺將失去對台主權的合法性，中國可能在侵略台灣前，先通過暗殺行動斬除美國政界的領導人物。

中俄威脅更甚朝伊

報告認為，雖然朝鮮及伊朗等國家也可能對美國發起突襲行動，但該些國家的威脅不是毀滅性的。而最具威脅的還是中國和俄羅斯。對俄羅斯的擔憂主要集中與俄羅斯可能會偷襲巴爾幹半島的拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛。