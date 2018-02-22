【歐冠聯賽】連續救險助紅魔逃生 德赫亞夠牛

（西班牙.塞維利亞22日訊）英格蘭“紅魔”曼聯週三在歐冠聯賽16強首回合，作客皮斯胡安球場挑戰塞維拉戰成0比0收場，德赫亞連續救險，曼聯全場唯一一次好機會被盧卡庫浪費，進球被判無效。

這是兩隊首次在歐戰相遇。塞維拉此前3次在歐冠16全部出局，歐戰主場5次對陣英格蘭球隊得3勝1和1負，唯一球是1比3不敵曼市。“南方公牛”近9個歐冠主場僅1負，其餘8戰6勝2和。

曼聯在歐戰和西班牙球隊共交戰過50次，成績是13勝20和17負，作客西班牙的成績是3勝10和10負，贏球率很低。紅魔近18場歐冠僅2負，但近9個歐冠客場僅2勝。

穆里尼奧執教期間，前8次戰塞維拉取勝7場。博格巴繼續坐在替補席上，馬夏爾、林加德也沒首發，進攻三叉戟是盧卡庫、桑切斯和馬塔，中場3後腰是馬蒂奇、埃雷拉和麥克托米奈。

塞維拉開場就積極進攻，巴內加開出角球，朗格萊特頭球攻門偏出；穆里爾、巴內加和納瓦斯的遠射先後偏出。

博格巴於第17分鐘替換受傷的埃雷拉出場。桑切斯挑傳，盧卡庫小禁區前左腳墊射打飛。第38分鐘，麥克托米奈遠射被里科撲出。

巴內加中場發動機

巴內加連續妙傳，埃斯庫德羅、薩拉比亞遠射皆被擋出。第41分鐘，科雷亞突入禁區左側8碼低射被德赫亞化解。第45分鐘，巴內加開出角球，梅爾卡多倒鉤射門，恩宗齊8碼頭球接力射門，被德赫亞托出橫樑。

補時第1分鐘，納瓦斯右路傳中，無人防守的穆里爾5碼處頭球攻門被德赫亞撲出。

塞維拉下半場持續施壓，表現八面玲瓏的巴內加送出過頂球，穆里爾12碼處抽射打偏。此后，巴斯克斯右路射門打高、穆里爾和薩拉比亞的遠射被擋出。

第61分鐘，盧卡庫主罰任意球射門被人牆擋出。

第64分鐘，巴內加左路任意球吊入禁區，朗格萊特6碼頭球攻門乏力，被德赫亞撲到。隨後科雷亞14碼射門打偏，埃斯庫德羅主罰25碼任意球又被德赫亞化解。第82分鐘，巴內加直塞，穆里爾12碼處低射，還是過不了德赫亞的十指關。

第84分鐘，盧卡庫在小禁區轉身抽射命中，但被判手球球進無效。完場前，拉什福德12碼右腳低射打偏、接著主罰28碼任意球還是打偏。